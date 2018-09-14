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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Динамо
Локомотив - Динамо: обзор матча 14 сентября 2018
Локомотив
14.09.2018, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
32'
А. Миранчук
5'
М. Кардозу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Динамо
90'
Замена
И. Темников
️️️️
Т. Шунич
75'
Замена
Е. Марков
️️️️
К. Панченко
Желтая карточка
Д. Баринов
71'
Замена
Д. Баринов
️️️️
А. Миранчук
71'
Вторая желтая
Г. Крыховяк
66'
58'
Замена
А. Соснин
️️️️
Ф. Черных
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Миранчук
46'
Замена
Д. Фарфан
️️️️
Эдер
46'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
38'
ГОЛ! 1:1!
А. Миранчук
32'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Кардозу
Пас отдал
К. Рауш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
55
Абдул Теттех
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
11
Федор Черных
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
90
Федор Смолов
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
11
Иван Темников
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гилерме
84
Лысов
4
Кверквелия
14
Чорлука
20
Игнатьев
27
Денисов
20
Крыховяк
99
Фернандеш
21
Миранчук
59
Миранчук
24
Эдер
3-3-1-3
1
Шунин
8
Хольмен
44
Рыков
44
Шунич
34
Рауш
55
Теттех
22
Жоаозиньо
20
Кардозу
48
Луценко
8
Панченко
11
Черных
59
Миранчук
6
Баринов
6
Баринов
59
Миранчук
21
Миранчук
90
Смолов
90
Смолов
21
Миранчук
24
Эдер
8
Фарфан
8
Фарфан
24
Эдер
44
Шунич
11
Темников
11
Темников
44
Шунич
11
Черных
23
Соснин
23
Соснин
11
Черных
8
Панченко
20
Марков
20
Марков
8
Панченко
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
5
Владимир Москвичев
ОП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Локомотив - Динамо
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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