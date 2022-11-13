- 13 ноября 2022
- 13:06 Видео «Сахалин» и «Пересвет» из Второй лиги сыграли на заснеженном поле 2
- 22 октября 2021
- 14:57 «Сахалин» подал протест на результат матча с «Калугой» из-за просроченных ПЦР-тестов 1
- 28 мая 2019
- 15:59 «Балтика» останется в ФНЛ 17
- 26 сентября 2018
- 14:53 Кубок России. «Арсенал» и «Ахмат» вышли в следующую стадию 7
- 17 сентября 2018
- 20:29 РПЛ. В последней игре тура «Ростов» и «Урал» обменялись голами 51
- 22 августа 2018
- 22:42 Девять клубов ПФЛ вышли в 1/16 Кубка России, где сыграют с командами РПЛ 36
- 24 февраля 2017
- 22:36 Защитник «Сахалина» Сорокин перешел в «Ростов»
- 24 августа 2016
- 16:07 Григорян: «Болельщики просили меня привезти «Спартак» в Хабаровск»
- 12:52 Кубок России. «СКА-Хабаровск» победил «Сахалин» и в следующем раунде турнира сыграет со «Спартаком» 1
- 23 сентября 2015
- 14:51 Кубок России. «Уфа» крупно обыграла «Сахалин» 1
- 10 июля 2015
- 10:13 "Сахалин" уволил Сабитова 9