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    Кубок России. «Арсенал» и «Ахмат» вышли в следующую стадию

    Завершились два матча 1/16 финала Кубка России.

    Тульский «Арсенал» на выезде обыграл «Сахалин» – 2:1.

    «СКА-Хабаровск» дома уступил «Ахмату». Победитель встречи был определен в серии пенальти.

    Кубок России. 1/16 финала

    Сахалин (Южно-Сахалинск) – Арсенал (Тула) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мохаммед, 10; 0:2 – Беляев, 29; 1:2 – Гаглоев, 69.

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Ахмат (Грозный) – 3:3 (0:1; 2:1; 1:1; 2:4 по пенальти)

    Голы: 0:1 – Садаев, 26; 1:1 – Кабаев, 78; 1:2 – Митришев, 85; 2:2 – Дедечко, 87; 2:3 – Балай, 110; 3:3 – Квеквескири, 119.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2018 14:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 27 сентября 2018, 00:09

      Арсеналу надо выставлять основной состав, если хотят пройти дальше

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 21:12

      РПЛ взялась за ум.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13742

      Dominator777 26 сентября 2018, 15:24

      Интересно, будут ли клубы из первой пятерки сражаться за трофей, или "сольют" матчи на начальной стадии, как в прошло розыгрыше?

      0
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      Рейтинг: +571

      RJM555 26 сентября 2018, 15:18

      Ахмат с Победой!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 26 сентября 2018, 15:17

      Хабаровск заслуживал большего. Два раза отыгрались "на ленточке", отменённый гол... Триллер с трагичным финалом.

      -1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 26 сентября 2018, 15:13

      Неужели клубы премьер-лиги взялись в этом году за кубок,удивительно просто...

      1
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 26 сентября 2018, 14:57

      Теперь все скажите спасибо Ахмату и Арсеналу, что больше не кому лететь ненадо в этом кубке на другой конец страны

      7
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