Кубок России. «Арсенал» и «Ахмат» вышли в следующую стадию

Завершились два матча 1/16 финала Кубка России.
Тульский «Арсенал» на выезде обыграл «Сахалин» – 2:1.
«СКА-Хабаровск» дома уступил «Ахмату». Победитель встречи был определен в серии пенальти.
Кубок России. 1/16 финала
Сахалин (Южно-Сахалинск) – Арсенал (Тула) – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Мохаммед, 10; 0:2 – Беляев, 29; 1:2 – Гаглоев, 69.
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Ахмат (Грозный) – 3:3 (0:1; 2:1; 1:1; 2:4 по пенальти)
Голы: 0:1 – Садаев, 26; 1:1 – Кабаев, 78; 1:2 – Митришев, 85; 2:2 – Дедечко, 87; 2:3 – Балай, 110; 3:3 – Квеквескири, 119.
Источник: Бомбардир.ру