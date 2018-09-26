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Кубок России. «Арсенал» и «Ахмат» вышли в следующую стадию

26 сентября 2018, 14:53
7

Завершились два матча 1/16 финала Кубка России.

Тульский «Арсенал» на выезде обыграл «Сахалин» – 2:1.

«СКА-Хабаровск» дома уступил «Ахмату». Победитель встречи был определен в серии пенальти.

Кубок России. 1/16 финала

Сахалин (Южно-Сахалинск) – Арсенал (Тула) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Мохаммед, 10; 0:2 – Беляев, 29; 1:2 – Гаглоев, 69.

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Ахмат (Грозный) – 3:3 (0:1; 2:1; 1:1; 2:4 по пенальти)

Голы: 0:1 – Садаев, 26; 1:1 – Кабаев, 78; 1:2 – Митришев, 85; 2:2 – Дедечко, 87; 2:3 – Балай, 110; 3:3 – Квеквескири, 119.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Сахалин Арсенал СКА-Хабаровск Ахмат
Комментарии (7)
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ДЖУZ
1537963037
Теперь все скажите спасибо Ахмату и Арсеналу, что больше не кому лететь ненадо в этом кубке на другой конец страны
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KOLBIS
1537964024
Неужели клубы премьер-лиги взялись в этом году за кубок,удивительно просто...
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Grey33
1537964254
Хабаровск заслуживал большего. Два раза отыгрались "на ленточке", отменённый гол... Триллер с трагичным финалом.
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RJM555
1537964316
Ахмат с Победой!!!
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Dominator777
1537964662
Интересно, будут ли клубы из первой пятерки сражаться за трофей, или "сольют" матчи на начальной стадии, как в прошло розыгрыше?
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zigbert
1537985579
РПЛ взялась за ум.
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kaa-71
1537996169
Арсеналу надо выставлять основной состав, если хотят пройти дальше
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