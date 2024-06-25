Во Второй лиге проведут самый ранний матч в истории российского футбола

В 13 туре группы 3 Дивизиона Б Второй лиги сыграют «Сахалин» и «Композит».
Игра пройдет в Южно-Сахалинске на арене «Спартак». Главный арбитр встречи даст стартовый свисток в 4:00 по московскому времени. Это самый ранний матч в истории российского футбола.
- «Сахалин» после 11 игр имеет на своем счету 20 очков и располагается на 4-й строчке в таблице.
- «Композит», представляющий Павловский Посад, заработал на 5 турнирных баллов больше. Этот результат позволяет коллективу находится на 3-й строчке.
- Возглавляет таблицу «Динамо» из Владивостока. На их счету 28 очков.