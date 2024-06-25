Во Второй лиге проведут самый ранний матч в истории российского футбола

В 13 туре группы 3 Дивизиона Б Второй лиги сыграют «Сахалин» и «Композит».

Игра пройдет в Южно-Сахалинске на арене «Спартак». Главный арбитр встречи даст стартовый свисток в 4:00 по московскому времени. Это самый ранний матч в истории российского футбола.