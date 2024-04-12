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    • Воспитанник «Краснодара»: «Мы рылом возили Зинченко по юношам, но сейчас он в ЛЧ, а я – на Сахалине»

    Воспитанник «Краснодара»: «Мы рылом возили Зинченко по юношам, но сейчас он в ЛЧ, а я – на Сахалине»

    Защитник «Сахалина» и воспитанник «Краснодара» Александр Марченко вспомнил, как встречался с Александром Зинченко на турнире в Краснодаре.

    «Однажды к нам на турнир памяти Вахрушева приезжали «Шахтер» и киевское «Динамо». За «Шахтер» играли Виктор Коваленко (сейчас в аренде в «Эмполи» из «Аталанты») и Зинченко. Мы этот «Шахтер» рылом возили. Зинченко в ЛЧ с «Арсеналом», а я на Сахалине. Как это работает? Не понимаю.

    А тогда мы ничем не уступали. Сейчас, думаю, меня в «Манчестер Сити» закинуть – я месяцок потренируюсь и буду на таком же уровне. Футбол везде одинаковый, просто люди разные», – считает Марченко.

    • 28-летний Марченко – уроженец Краснодарского края.
    • За основной «Краснодар» у него 1 матч.
    • У Марченко более 100 матчей за дубль краснодарцев.

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    Источник: Sport24

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    12.04.2024 17:14
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    Комментарии (9)
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    ...уефан
    1712932631
    ...есть "Пинк Флоид", а есть "Поющие трусы". И нот, всего семь. Соображаешь, Саша Марченко?...
    Ответить
    Алексей З
    1712934662
    Кто на что учился.
    Ответить
    BoevStas1
    1712938520
    Прав прав .. Связи и бабки, всё в спорте не поменялось,так же как хорошие должностя.
    Ответить
    kirdykprishel
    1712940102
    меня в «Манчестер Сити» закинуть – я месяцок потренируюсь и буду на таком же уровне.------Вот оно чо.Все дело в тренировках.Надо весь " Сахалин" отправить в Мансити на месяц.Вернутся, будут на уровне Мансити.Будут рвать Зенит с Краснодаром.)))
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    Иван-Мартин-google
    1712942676
    Он даже в рпл умрет к концу первого тайма столько бегать, а в АПЛ....
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    TIMOTHY
    1712944671
    Балабол
    Ответить
    FCSpartakM
    1712949058
    Господи, кто ты , тело?
    Ответить
    BRO_football
    1712950165
    Что-то ты не договариваешь, Марченко.
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