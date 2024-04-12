Воспитанник «Краснодара»: «Мы рылом возили Зинченко по юношам, но сейчас он в ЛЧ, а я – на Сахалине»

Защитник «Сахалина» и воспитанник «Краснодара» Александр Марченко вспомнил, как встречался с Александром Зинченко на турнире в Краснодаре.

«Однажды к нам на турнир памяти Вахрушева приезжали «Шахтер» и киевское «Динамо». За «Шахтер» играли Виктор Коваленко (сейчас в аренде в «Эмполи» из «Аталанты») и Зинченко. Мы этот «Шахтер» рылом возили. Зинченко в ЛЧ с «Арсеналом», а я на Сахалине. Как это работает? Не понимаю.

А тогда мы ничем не уступали. Сейчас, думаю, меня в «Манчестер Сити» закинуть – я месяцок потренируюсь и буду на таком же уровне. Футбол везде одинаковый, просто люди разные», – считает Марченко.