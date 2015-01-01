Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
28
21
3
4
41
12
29
66
28
15
6
7
40
22
18
51
28
15
6
7
55
37
18
51
28
13
8
7
43
31
12
47
28
13
7
8
37
27
10
46
28
13
5
10
37
34
3
44
28
12
6
10
29
24
5
42
28
11
5
12
33
29
4
38
28
10
7
11
34
35
-1
37
28
9
8
11
33
31
2
35
28
9
4
15
23
37
-14
31
28
9
3
16
30
40
-10
30
28
7
6
15
37
50
-13
27
28
6
6
16
22
53
-31
24
28
4
6
18
17
49
-32
18
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
2
2
23
7
16
32
14
9
2
3
18
7
11
29
14
8
3
3
19
10
9
27
14
8
2
4
25
15
10
26
14
8
2
4
23
18
5
26
14
7
2
5
16
16
0
23
14
7
2
5
25
19
6
23
14
6
4
4
19
14
5
22
14
5
5
4
22
18
4
20
14
6
1
7
17
16
1
19
14
5
3
6
19
20
-1
18
14
5
3
6
15
16
-1
18
14
5
3
6
10
17
-7
18
14
4
4
6
11
24
-13
16
14
3
5
6
11
21
-10
14
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
11
1
2
18
5
13
34
14
8
4
2
30
18
12
28
14
7
3
4
21
12
9
24
14
5
6
3
18
16
2
21
14
6
3
5
21
18
3
21
14
5
5
4
14
9
5
20
14
5
4
5
15
15
0
19
14
5
1
8
14
15
-1
16
14
4
3
7
11
13
-2
15
14
3
4
7
11
17
-6
13
14
4
1
9
13
20
-7
13
14
3
2
9
13
24
-11
11
14
2
3
9
22
34
-12
9
14
2
2
10
11
29
-18
8
14
1
1
12
6
28
-22
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире