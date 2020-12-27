Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    «Сахалин» подал протест на результат матча с «Калугой» из-за просроченных ПЦР-тестов

    «Сахалин» обратился в контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам игры 18-го тура ФНЛ-2 против «Калуги».

    Клуб из Южно-Сахалинска подал протест из-за просроченных ПЦР-тестов у футболистов соперника.

    Инспектор матча, зная о проблеме, хотел отменить встречу, однако его переубедили «по звонку».

    «Мы еще не получили рапорт от инспектора по этому матчу. Как только он будет у нас, мы примем решение.

    Не факт, что мы примем протест «Сахалина» в работу, повторюсь, все зависит от рапорта инспектора матча», – прокомментировал ситуацию глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:57
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12893

      Skull_Boy 22 минуты назад

      Была бы победа молчали бы в тряпку, а как слив, так сразу кто-то виноват

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90447
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67893
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru