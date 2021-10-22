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  • «Сахалин» подал протест на результат матча с «Калугой» из-за просроченных ПЦР-тестов

«Сахалин» подал протест на результат матча с «Калугой» из-за просроченных ПЦР-тестов

22 октября 2021, 14:57
1

«Сахалин» обратился в контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам игры 18-го тура ФНЛ-2 против «Калуги».

Клуб из Южно-Сахалинска подал протест из-за просроченных ПЦР-тестов у футболистов соперника.

Инспектор матча, зная о проблеме, хотел отменить встречу, однако его переубедили «по звонку».

«Мы еще не получили рапорт от инспектора по этому матчу. Как только он будет у нас, мы примем решение.

Не факт, что мы примем протест «Сахалина» в работу, повторюсь, все зависит от рапорта инспектора матча», – прокомментировал ситуацию глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 Сахалин Калуга
Комментарии (1)
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Skull_Boy
1634912292
Была бы победа молчали бы в тряпку, а как слив, так сразу кто-то виноват
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