Кубок России. «СКА-Хабаровск» победил «Сахалин» и в следующем раунде турнира сыграет со «Спартаком»

В матчах 1/32 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» на выезде одержал волевую победу над «Сахалином», а «Сибирь» с минимальным счетом переиграла «Тюмень».

В следующем раунде турнира «СКА-Хабаровск» встретится дома с московским «Спартаком», а «Сибирь» в родных стенах сыграет с «Томью».

Кубок России. 1/32 финала

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Волков, 12; 1:1 – Калинский, 59; 1:2 – Димидко, 74.

«Тюмень» – «Сибирь» (Новосибирск) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Вотинов, 74.