Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    «Балтика» останется в ФНЛ

    «Балтика» продолжит выступление в ФНЛ, несмотря на вылет по итогам сезона-2018/19.

    В первый дивизион из ПФЛ должен был подняться «Сахалин», занявший первое место в группе «Восток». Но клуб из Южно-Сахалинска не подал документы для рассмотрения в комиссию РФС по лицензированию.

    Согласно регламенту ФНЛ, место «Сахалина» займет одна из команд, выбывшая из состава лиги по итогам сезона и имеющая лицензию для участия в турнире. Так как «Балтика» заняла самое высокое место (16) среди остальных выбывших клубов, она будет иметь приоритет на то, чтобы остаться в ФНЛ.

    Источник: Группа ФНЛ в «Вконтакте»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71087
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru