«Балтика» останется в ФНЛ

«Балтика» продолжит выступление в ФНЛ, несмотря на вылет по итогам сезона-2018/19.

В первый дивизион из ПФЛ должен был подняться «Сахалин», занявший первое место в группе «Восток». Но клуб из Южно-Сахалинска не подал документы для рассмотрения в комиссию РФС по лицензированию.

Согласно регламенту ФНЛ, место «Сахалина» займет одна из команд, выбывшая из состава лиги по итогам сезона и имеющая лицензию для участия в турнире. Так как «Балтика» заняла самое высокое место (16) среди остальных выбывших клубов, она будет иметь приоритет на то, чтобы остаться в ФНЛ.