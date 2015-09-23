Кубок России. «Уфа» крупно обыграла «Сахалин»

В первом матче 1/16 финала Кубка России представитель Премьер-лиги «Уфа» уверенно на выезде обыграла «Сахалин», выступающий во втором дивизионе. Дублем в составе гостей отметился бывший нападающий московского «Спартака» Вячеслав Кротов.

Кубок России. 1/16 финала

Сахалин – Уфа – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 — Кацалапов, 18; 0:2 — Кротов, 25; 0:3 — Кротов, 73; 0:4 — Фомин, 90+2.

Сахалин: Кондратюк, Коломыц, Дудиков, Алахвердов, Гаглоев, Матрахов, Шиков, Хинчагов, Миронов, Галин, Яркин.

Уфа: Нарубин, Кацалапов, Верховцов, Осипов, Сафрониди, Засеев, Фомин, Марсиньо, Зинченко, Диего Карлос, Кротов.

Предупреждения: Яркин, 17; Сафрониди, 33; Марсиньо, 42.