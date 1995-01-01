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    СКА-Хабаровск-2 - результаты

    Город Хабаровск
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 3
    Сайт www.fcska.ru/
    Стадион им. В.И. Ленина
    Тренер Игорь Протасов
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 2
    22 тур
    		13 ноября, воскресенье 13:00 Знамя 1:0 СКА-Хабаровск-2
    21 тур
    		10 ноября, четверг 13:00 Коломна 4:1 СКА-Хабаровск-2
    20 тур
    		2 ноября, среда 08:00 СКА-Хабаровск-2 0:0 Зенит
    19 тур
    		30 октября, воскресенье 10:00 СКА-Хабаровск-2 3:1 Сокол
    18 тур
    		23 октября, воскресенье 15:00 Калуга 3:1 СКА-Хабаровск-2
    17 тур
    		20 октября, четверг 15:00 Салют 3:1 СКА-Хабаровск-2
    16 тур
    		11 октября, вторник 11:30 СКА-Хабаровск-2 4:3 Химки-2
    15 тур
    		8 октября, суббота 09:00 СКА-Хабаровск-2 2:4 Космос
    14 тур
    		2 октября, воскресенье 15:00 Сатурн 0:1 СКА-Хабаровск-2
    13 тур
    		29 сентября, четверг 14:00 Балашиха 2:0 СКА-Хабаровск-2
    12 тур
    		22 сентября, четверг 07:00 СКА-Хабаровск-2 1:3 Динамо Вл
    11 тур
    		18 сентября, воскресенье 10:00 Динамо Вл 1:0 СКА-Хабаровск-2
    10 тур
    		10 сентября, суббота 10:00 СКА-Хабаровск-2 0:2 Балашиха
    9 тур
    		7 сентября, среда 09:00 СКА-Хабаровск-2 1:1 Сатурн
    8 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Космос 2:2 СКА-Хабаровск-2
    7 тур
    		24 августа, среда 13:00 Химки-2 1:1 СКА-Хабаровск-2
    6 тур
    		13 августа, суббота 04:30 СКА-Хабаровск-2 0:2 Салют
    5 тур
    		10 августа, среда 09:00 СКА-Хабаровск-2 0:1 Калуга
    4 тур
    		31 июля, воскресенье 16:00 Сокол 1:1 СКА-Хабаровск-2
    3 тур
    		28 июля, четверг 17:00 Зенит 1:3 СКА-Хабаровск-2
    2 тур
    		19 июля, вторник 11:00 СКА-Хабаровск-2 3:0 Коломна
    1 тур
    		16 июля, суббота 11:00 СКА-Хабаровск-2 1:2 Знамя
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