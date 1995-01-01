Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 2
|22 тур
|13 ноября, воскресенье
|13:00
|Знамя
|1:0
|СКА-Хабаровск-2
|21 тур
|10 ноября, четверг
|13:00
|Коломна
|4:1
|СКА-Хабаровск-2
|20 тур
|2 ноября, среда
|08:00
|СКА-Хабаровск-2
|0:0
|Зенит
|19 тур
|30 октября, воскресенье
|10:00
|СКА-Хабаровск-2
|3:1
|Сокол
|18 тур
|23 октября, воскресенье
|15:00
|Калуга
|3:1
|СКА-Хабаровск-2
|17 тур
|20 октября, четверг
|15:00
|Салют
|3:1
|СКА-Хабаровск-2
|16 тур
|11 октября, вторник
|11:30
|СКА-Хабаровск-2
|4:3
|Химки-2
|15 тур
|8 октября, суббота
|09:00
|СКА-Хабаровск-2
|2:4
|Космос
|14 тур
|2 октября, воскресенье
|15:00
|Сатурн
|0:1
|СКА-Хабаровск-2
|13 тур
|29 сентября, четверг
|14:00
|Балашиха
|2:0
|СКА-Хабаровск-2
|12 тур
|22 сентября, четверг
|07:00
|СКА-Хабаровск-2
|1:3
|Динамо Вл
|11 тур
|18 сентября, воскресенье
|10:00
|Динамо Вл
|1:0
|СКА-Хабаровск-2
|10 тур
|10 сентября, суббота
|10:00
|СКА-Хабаровск-2
|0:2
|Балашиха
|9 тур
|7 сентября, среда
|09:00
|СКА-Хабаровск-2
|1:1
|Сатурн
|8 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Космос
|2:2
|СКА-Хабаровск-2
|7 тур
|24 августа, среда
|13:00
|Химки-2
|1:1
|СКА-Хабаровск-2
|6 тур
|13 августа, суббота
|04:30
|СКА-Хабаровск-2
|0:2
|Салют
|5 тур
|10 августа, среда
|09:00
|СКА-Хабаровск-2
|0:1
|Калуга
|4 тур
|31 июля, воскресенье
|16:00
|Сокол
|1:1
|СКА-Хабаровск-2
|3 тур
|28 июля, четверг
|17:00
|Зенит
|1:3
|СКА-Хабаровск-2
|2 тур
|19 июля, вторник
|11:00
|СКА-Хабаровск-2
|3:0
|Коломна
|1 тур
|16 июля, суббота
|11:00
|СКА-Хабаровск-2
|1:2
|Знамя