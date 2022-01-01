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Вторая Лига Б группа 3
Команды
СКА-Хабаровск-2
Результаты
€ 25 тыс
СКА-Хабаровск-2 - результаты матчей
Хабаровск
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
им. В.И. Ленина
Сайт:
http://www.fcska.ru/
Тренер:
Марат Хозиев
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Таблица
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3. 2026
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3. 2025
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3. 2024
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3. 2023
Россия. Вторая лига. Группа 3. 2022/2023
Россия. ФНЛ 2. Группа 3. 2021/2022
12.09 | 07:00
СКА-Хабаровск-2
1 : 3
Металлург Л
05.09 | 16:00
Зенит
2 : 1
СКА-Хабаровск-2
29.08 | 07:00
СКА-Хабаровск-2
0 : 0
Арсенал-2
22.08 | 18:00
Строгино
1 : 2
СКА-Хабаровск-2
15.08 | 15:00
Сатурн
1 : 0
СКА-Хабаровск-2
08.08 | 07:00
СКА-Хабаровск-2
0 : 2
Шумбрат
01.08 | 18:00
Спартак Т
2 : 0
СКА-Хабаровск-2
25.07 | 13:00
Авангард
1 : 2
СКА-Хабаровск-2
04.07 | 15:00
Рязань
3 : 0
СКА-Хабаровск-2
27.06 | 07:00
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
Ротор-2
20.06 | 16:00
Квант
1 : 3
СКА-Хабаровск-2
13.06 | 07:00
СКА-Хабаровск-2
0 : 1
Салют
06.06 | 18:00
Орел
1 : 1
СКА-Хабаровск-2
30.05 | 08:00
СКА-Хабаровск-2
0 : 2
Родина-М
23.05 | 17:00
Металлург Л
4 : 0
СКА-Хабаровск-2
15.05 | 07:00
СКА-Хабаровск-2
5 : 0
Зенит
10.05 | 14:00
Арсенал-2
5 : 4
СКА-Хабаровск-2
02.05 | 07:00
СКА-Хабаровск-2
4 : 2
Строгино
25.04 | 08:00
СКА-Хабаровск-2
0 : 0
Сатурн
18.04 | 13:00
Шумбрат
3 : 2
СКА-Хабаровск-2
11.04 | 07:00
СКА-Хабаровск-2
0 : 2
Спартак Т
04.04 | 06:00
СКА-Хабаровск-2
3 : 0
Авангард
28.03 | 07:00
СКА-Хабаровск-2
0 : 3
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