Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: Вторая лига Б, 10 мая 2025

09 мая 2025 11:11
СКА-Хабаровск-2 - Родина-М
10 мая 2025, суббота 08:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Перейти в онлайн матча
6.2
Точный счёт 1:1
Сделать ставку

10 мая в Хабаровске пройдeт матч Второй лиги Б между местной командой «СКА-Хабаровск-2» и «Родиной-М». Обе команды находятся в середине таблицы и стремятся вернуться на победную тропу после череды неудач. Хозяева пытаются реабилитироваться после обидного поражения от «Рязани», а гости уже три матча подряд не могут добиться победы, хотя регулярно забивают. Встреча обещает быть открытой с высокой вероятностью обмена голами.

«СКА-Хабаровск-2»

После 6 туров «СКА-Хабаровск-2» занимает 10-е место с 7 очками. Команда выступает нестабильно: за последние 5 матчей она забила 6 голов и пропустила сразу 10. Наибольшие проблемы у клуба в обороне – 2 пропущенных мяча в среднем за игру, что сильно сказывается на результатах. При этом атакующая линия иногда радует болельщиков всплесками активности, и команда забивает в среднем 1.20 гола за матч. Главная задача на этот матч для хабаровчан – наладить игру в защите и постараться избежать очередных простых ошибок.

«Родина-М»

«Родина-М» расположилась на 9-м месте с 9 очками после 6 туров. Команда показывает сбалансированные результаты: 6 голов и 4 пропущенных за последние 5 матчей. Несмотря на трeхматчевую серию без побед, коллектив стабильно забивает, отличившись во всех последних 5 играх. Оборона остаeтся в целом надeжной, но в последних трeх турах команда всe же пропускала, что может быть тревожным сигналом. Основная сила «Родины-М» – умение контролировать темп и создавать моменты даже против организованных соперников.

Факты о командах:

«СКА-Хабаровск-2»

  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей.
  • В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 2.00 – пропущенных (последние 5 игр).
  • 7 очков после 6 туров.

«Родина-М»

  • Забивает в 5 последних матчах.
  • Пропускает в 3 последних матчах.
  • В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 0.80 – пропущенных (последние 5 игр).

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
3
Забитых мячей
4
3
В среднем за матч
4
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  3:4
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 4
10.05.2025
Родина-М

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»

Матч обещает быть боевым: «СКА-Хабаровск-2» имеет серьeзные проблемы в защите, что даeт шансы «Родине-М» продлить свою голевую серию. При этом хозяева также способны отличиться, особенно учитывая неидеальную оборону гостей в последних турах. Учитывая текущую форму команд, высока вероятность результативной ничьей с обменом голами. Ожидается равная борьба, где оба коллектива предпочтут играть от атаки.

Прогноз на точный счeт: 1:1 ничья.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 1.5 – коэффициент 1.60

6.2
Точный счёт 1:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Родина-М СКА-Хабаровск-2
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Ботафого»
Матч завершен
2 : 2
9.0
США. МЛС, 18 тур
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Точный счёт 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс»
Матч завершен
3 : 2
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 0
6.0
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас - Сан-Паулу
Точный счёт 1:0 в пользу «Палмейрас»
Матч завершен
1 : 2
6.5
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта - Порту
Точный счет 1:2 в пользу Порту
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 