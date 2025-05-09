10 мая в Хабаровске пройдeт матч Второй лиги Б между местной командой «СКА-Хабаровск-2» и «Родиной-М». Обе команды находятся в середине таблицы и стремятся вернуться на победную тропу после череды неудач. Хозяева пытаются реабилитироваться после обидного поражения от «Рязани», а гости уже три матча подряд не могут добиться победы, хотя регулярно забивают. Встреча обещает быть открытой с высокой вероятностью обмена голами.

«СКА-Хабаровск-2»

После 6 туров «СКА-Хабаровск-2» занимает 10-е место с 7 очками. Команда выступает нестабильно: за последние 5 матчей она забила 6 голов и пропустила сразу 10. Наибольшие проблемы у клуба в обороне – 2 пропущенных мяча в среднем за игру, что сильно сказывается на результатах. При этом атакующая линия иногда радует болельщиков всплесками активности, и команда забивает в среднем 1.20 гола за матч. Главная задача на этот матч для хабаровчан – наладить игру в защите и постараться избежать очередных простых ошибок.

«Родина-М»

«Родина-М» расположилась на 9-м месте с 9 очками после 6 туров. Команда показывает сбалансированные результаты: 6 голов и 4 пропущенных за последние 5 матчей. Несмотря на трeхматчевую серию без побед, коллектив стабильно забивает, отличившись во всех последних 5 играх. Оборона остаeтся в целом надeжной, но в последних трeх турах команда всe же пропускала, что может быть тревожным сигналом. Основная сила «Родины-М» – умение контролировать темп и создавать моменты даже против организованных соперников.

Факты о командах:

«СКА-Хабаровск-2»

Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 2.00 – пропущенных (последние 5 игр).

7 очков после 6 туров.

«Родина-М»

Забивает в 5 последних матчах.

Пропускает в 3 последних матчах.

В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 0.80 – пропущенных (последние 5 игр).

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 3 Забитых мячей 4 3 В среднем за матч 4 Крупнейшая победа 4:3 Самый результативный матч: 3:4 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур СКА-Хабаровск-2 3 : 4 Родина-М

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»

Матч обещает быть боевым: «СКА-Хабаровск-2» имеет серьeзные проблемы в защите, что даeт шансы «Родине-М» продлить свою голевую серию. При этом хозяева также способны отличиться, особенно учитывая неидеальную оборону гостей в последних турах. Учитывая текущую форму команд, высока вероятность результативной ничьей с обменом голами. Ожидается равная борьба, где оба коллектива предпочтут играть от атаки.

Прогноз на точный счeт: 1:1 ничья.

Рекомендованные ставки: