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  • «СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»

«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»

27 апреля 2023, 10:10
1

«СКА-Хабаровск» прокомментировал скандал, связанный с организацией договорного матча во Второй лиге.

«Накануне на основании расследования Департамента защиты игры, КДК РФС пожизненно запретил любую связанную с футболом деятельность двум экс-игрокам «СКА-Хабаровск-2» Денису Деркунскому и Руслану Пидлисняку.

Наказание вынесено за организацию противоправного влияния на результат матча во Второй лиге сезона-2022/23 «Салют Белгород» – «СКА-Хабаровск-2».

ФК «СКА-Хабаровск» ещe до начала расследования Департамента защиты игры провeл внутреннее расследование. Клуб сотрудничал с Департаментом и предоставил всю имеющуюся информацию о данном матче и футболистах, попавших под подозрение.

В результате контракты с Денисом Деркунским, Русланом Пидлисняком и всеми причастными к сговору игроками были расторгнуты ещe в конце прошлого года.

ФК «СКА-Хабаровск» осуждает любые проявления неспортивного поведения. Мы – за честную игру!» – говорится в официальном заявлении клуба.

  • Договорной матч организовали игроки «Ессентуков».
  • Они приехали на матч и передавали игрокам «СКА-Хабаровска» сигналы.
  • Игроки планировали выручить деньги на ставках через азиатские конторы.
  • Четыре футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч.

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Источник: сайт «СКА-Хабаровска»
Россия. Вторая лига. Группа 3 Салют СКА-Хабаровск-2 СКА-Хабаровск
Комментарии (1)
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bvnbv
1682585496
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