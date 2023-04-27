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    • «СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»

    «СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»

    «СКА-Хабаровск» прокомментировал скандал, связанный с организацией договорного матча во Второй лиге.

    «Накануне на основании расследования Департамента защиты игры, КДК РФС пожизненно запретил любую связанную с футболом деятельность двум экс-игрокам «СКА-Хабаровск-2» Денису Деркунскому и Руслану Пидлисняку.

    Наказание вынесено за организацию противоправного влияния на результат матча во Второй лиге сезона-2022/23 «Салют Белгород» – «СКА-Хабаровск-2».

    ФК «СКА-Хабаровск» ещe до начала расследования Департамента защиты игры провeл внутреннее расследование. Клуб сотрудничал с Департаментом и предоставил всю имеющуюся информацию о данном матче и футболистах, попавших под подозрение.

    В результате контракты с Денисом Деркунским, Русланом Пидлисняком и всеми причастными к сговору игроками были расторгнуты ещe в конце прошлого года.

    ФК «СКА-Хабаровск» осуждает любые проявления неспортивного поведения. Мы – за честную игру!» – говорится в официальном заявлении клуба.

    • Договорной матч организовали игроки «Ессентуков».
    • Они приехали на матч и передавали игрокам «СКА-Хабаровска» сигналы.
    • Игроки планировали выручить деньги на ставках через азиатские конторы.
    • Четыре футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч.

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    Источник: сайт «СКА-Хабаровска»

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