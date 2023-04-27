«СКА-Хабаровск» опубликовал заявление касательно договорного матча с «Салютом»

«СКА-Хабаровск» прокомментировал скандал, связанный с организацией договорного матча во Второй лиге.
«Накануне на основании расследования Департамента защиты игры, КДК РФС пожизненно запретил любую связанную с футболом деятельность двум экс-игрокам «СКА-Хабаровск-2» Денису Деркунскому и Руслану Пидлисняку.
Наказание вынесено за организацию противоправного влияния на результат матча во Второй лиге сезона-2022/23 «Салют Белгород» – «СКА-Хабаровск-2».
ФК «СКА-Хабаровск» ещe до начала расследования Департамента защиты игры провeл внутреннее расследование. Клуб сотрудничал с Департаментом и предоставил всю имеющуюся информацию о данном матче и футболистах, попавших под подозрение.
В результате контракты с Денисом Деркунским, Русланом Пидлисняком и всеми причастными к сговору игроками были расторгнуты ещe в конце прошлого года.
ФК «СКА-Хабаровск» осуждает любые проявления неспортивного поведения. Мы – за честную игру!» – говорится в официальном заявлении клуба.
- Договорной матч организовали игроки «Ессентуков».
- Они приехали на матч и передавали игрокам «СКА-Хабаровска» сигналы.
- Игроки планировали выручить деньги на ставках через азиатские конторы.
- Четыре футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч.