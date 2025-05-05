Ашветия: «Грузинские семьи не отпускают сыновей играть в Россию»

Экс-игрок «Локомотива», «Алании» и других клубов РПЛ Михаил Ашветия объяснил, почему в российской лиге резко сократилось количество грузинских легионеров.

– Только из-за политики в РПЛ осталось так мало грузин – Гагнидзе да Табидзе?

– Мамука Джугели [самый известный грузинский футбольный агент] переключился с российского рынка на европейский – и вот результат. Шучу, конечно.

А если серьeзно, семьи не отпускают сыновей играть в Россию. Сейчас в Европу стало легко уехать – даже виз не надо. Клубы покупают ребят уже в 17-18 лет. И этот поток только увеличивается.

Каждый год из академии тбилисского «Динамо» по четыре-пять футболистов переходят в хорошие клубы. Может, второго Хвичи не будет, но качественная подпитка сборной обеспечена.