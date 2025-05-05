Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Ашветия оценил трансфер Хвичи из «Наполи» в «ПСЖ»

Вчера, 18:44

Экс-игрок «Локомотива», «Алании» и других клубов РПЛ Михаил Ашветия порассуждал о переходе Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

  • Зимой парижане купили вингера за 70 млн евро у «Наполи».
  • Он забил 4 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

– Хвича правильно поступил, переехав из Италии во Францию?

– Абсолютно правильно. Конте – большой тренер, заточенный на результат, и теперь в «Наполи» это доказывает. Но у Хвичи в последнее время не очень шли дела в Италии.

Испанский футбол ему больше подходит. А Луис Энрике – испанец и играет по-испански. Как Гвардиола, как Артета. Энрике сам в интервью говорил, что ещe до перехода Хвичи в «Наполи» наблюдал за ним.

В играх сборных Кварацхелия ему приглянулся. И когда появилась возможность забрать его в «ПСЖ», Энрике сделал всe для этого.

Обратите внимание: он почти никогда не меняет Хвичу – настолько ему доверяет. Фактически вокруг Кварацхелии Энрике строит команду.

Еще по теме:
Ашветия: «Грузинские семьи не отпускают сыновей играть в Россию» 5
Ашветия объяснил, почему сборная Грузии не будет играть с Россией 25
Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Италия. Серия А ПСЖ Самгурали Наполи Кварацхелия Хвича Ашветия Михаил
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Вендел может больше не сыграть за «Зенит», товарный знак Акинфеева, Трент объявил об уходе из «Ливерпуля» и другие новости
01:21
Селюк: «Я понял, зачем Николич взял Пьянича в ЦСКА»
00:59
Личка оценил возможное назначение Карпина в «Динамо»
00:49
В сборной России отреагировали на получение Хайкиным норвежского гражданства
00:45
2
Титов встал на защиту самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
00:39
Шунин решил закончить карьеру: подробности
00:17
Личка рассказал о проблемах с Бителло и Карраскалем в «Динамо»
Вчера, 23:52
ФотоСуперкомпьютер обновил шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство
Вчера, 23:10
Личка: «У Тюкавина большая жопа»
Вчера, 23:02
Григорян дал совет «Спартаку» по будущему Станковича
Вчера, 22:45
Все новости
Все новости
Ашветия оценил трансфер Хвичи из «Наполи» в «ПСЖ»
Вчера, 18:44
Только один футболист получил оценку за матч со «Страсбуром» ниже Сафонова – даже Петрович сыграл лучше
4 мая
4
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Страсбуру» (1:2)
3 мая
5
В Лиге 1 возродилось парижское дерби
3 мая
1
Адвокат Сафонова – о бывшей жене Матвея: «Переживаем, что Анастасия растратит деньги, рассказы про 500 кружков – сказки»
2 мая
Игнашевич ответил, почему Кузяев выпал из состава «Гавра»
2 мая
3
Экс-жена Сафонова отреагировала на отказ в возбуждении уголовного дела
2 мая
7
Игрок «Барселоны» упустил лидерство в обновленном рейтинге главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal
1 мая
2
Головин выбыл до конца сезона
1 мая
2
Во Франции объяснили, почему Сафонов не станет основным вратарем «ПСЖ»
30 апреля
2
«ПСЖ» выбрал приоритетную трансферную цель
28 апреля
1
Кафанов ответил, в кого превратился Сафонов за год в «ПСЖ»
28 апреля
12
В Лигу 1 вернулся клуб, вылетевший в прошлом сезоне
27 апреля
Чемпион Франции 2012 года вылетел из Лиги 1
27 апреля
Пайет ответил на обвинения, что заставлял свою девушку пить мочу и лизать пол: «Было по обоюдному согласию»
26 апреля
11
Агент прокомментировал желание Головина вернуться в Россию
26 апреля
1
Доннарумма в матче с «Ниццей» пропустил все удары в створ, Сафонов был в запасе
26 апреля
Лига 1. «ПСЖ» перед матчем с «Арсеналом» уступил дома «Ницце» (1:3), Сафонов был в запасе
25 апреля
2
Головин получил новую травму
25 апреля
9
Стало известно, от каких трансферных предложений отказался Головин
25 апреля
Агент Головина прокомментировал информацию о возвращении игрока в РПЛ
25 апреля
2
Адвокат раскрыл реакцию Сафонова на решение суда по встречам с дочерью
24 апреля
6
Суд вынес решение по встречам Сафонова с дочерью
24 апреля
5
Головин составил символическую сборную из тех, с кем вместе играл
23 апреля
1
Головин раскрыл мечту, связанную с Россией
23 апреля
15
Головин дал совет Захаряну
23 апреля
1
Головин сказал, кто отговаривает его от возвращения в Россию
23 апреля
4
Головин ответил на вопрос о ежемесячных тратах в Монако: «Здесь дорогая жизнь»
23 апреля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 