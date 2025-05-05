Ашветия оценил трансфер Хвичи из «Наполи» в «ПСЖ»

Экс-игрок «Локомотива», «Алании» и других клубов РПЛ Михаил Ашветия порассуждал о переходе Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

Зимой парижане купили вингера за 70 млн евро у «Наполи».

Он забил 4 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

– Хвича правильно поступил, переехав из Италии во Францию?

– Абсолютно правильно. Конте – большой тренер, заточенный на результат, и теперь в «Наполи» это доказывает. Но у Хвичи в последнее время не очень шли дела в Италии.

Испанский футбол ему больше подходит. А Луис Энрике – испанец и играет по-испански. Как Гвардиола, как Артета. Энрике сам в интервью говорил, что ещe до перехода Хвичи в «Наполи» наблюдал за ним.

В играх сборных Кварацхелия ему приглянулся. И когда появилась возможность забрать его в «ПСЖ», Энрике сделал всe для этого.

Обратите внимание: он почти никогда не меняет Хвичу – настолько ему доверяет. Фактически вокруг Кварацхелии Энрике строит команду.