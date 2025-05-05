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  • Ашветия объяснил, почему сборная Грузии не будет играть с Россией

Ашветия объяснил, почему сборная Грузии не будет играть с Россией

Сегодня, 15:09
17

Экс-игрок «Локомотива», «Алании» и других клубов РПЛ Михаил Ашветия рассказал о невозможности проведения товарищеского матча между сборными России и Грузии.

– По ощущениям, отношения между Грузией и Россией постепенно налаживаются?

– У обычных людей никогда не было проблем между собой. Всe политика. В 2008 году было напряжение, но русские всe равно к нам приезжали.

Я в России спокойно гулял по улицам – слова плохого не слышал. Очень плохо, когда напряжение умышленно создают. Мы соседи и должны жить в мире.

Куда денешься? В Америку же не переселишь всех грузин. Нужно налаживать отношения с соседями – и с русскими, и с турками, армянами, азербайджанцами.

Сама по себе Грузия очень многонациональна. Надо со всеми хорошо жить. И наше государство иногда ошибается, и российское. Нужно говорить, говорить, говорить. Если не разговаривать, всегда конфликты будут.

Очень жаль, что сейчас такая ситуация между Россией и Украиной. Не хочу сказать – один народ. Но это очень близкие народы. Больно видеть то, что происходит.

До сих пор не понимаю, почему так случилось. Не хочу говорить, кто прав, а кто нет. Все ответы даст история. Но это нужно остановить.

– Реально сегодня организовать матч Россия – Грузия?

Мы, может, и хотели бы этого, да политика не разрешает. Очень плохо, что она проникла в спорт.

Если сейчас организовать матч с Россией, половина Грузии обозлится на его участников. Политика везде. Во всeм мире сумасшествие творится.

Надеюсь, скоро наступит мир и люди перестанут погибать.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Грузия. Лига Эровнули Самгурали Россия Грузия Ашветия Михаил
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Комментарии (17)
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slavа0508
1746447876
Здраво рассуждает то в принципе ...всегда лучше говорить и договариваться . но не всегда это возможно ...
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Пригожин Женя
1746448114
Да не будет ничего. Россия и Грузия два православных государства, Когда Грузия играла на Евро -2024 вся Россия болела за братьев Грузин! Fuck You Nato!!!!
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alex1951
1746448481
Подыжу....один карлик кремлевский все засрал, а страдают все.... Ну ничего,он не вечен....все дикторы Х. кончали...Однако история...
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СильныйМозг
1746451442
А что, неплохая тема, уезжайте все из Грузии в Америку, а свою землю оставляйте нам. :)))
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FanatSerj
1746458355
Говорить конечно хорошо, но чтобы можно было внятно говорить и без лишнего кровопролития нужна сильная армия. А то вместе с НАТО то на Абхазов прыгнуть, то на Южную Осетию, пока не выхватили люлей не успокоились, а потому что были сомнения, что НАТО им поможет и всё получиться, ещё лайтово отделались, вон другим соседям теперь веками мзду платить полосатым, если конечно останется кому, а то завезут черненьких и сделают коренными населением, Европа так не раз делала ей не привыкать.
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