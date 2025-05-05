Ашветия объяснил, почему сборная Грузии не будет играть с Россией

Экс-игрок «Локомотива», «Алании» и других клубов РПЛ Михаил Ашветия рассказал о невозможности проведения товарищеского матча между сборными России и Грузии.

– По ощущениям, отношения между Грузией и Россией постепенно налаживаются?

– У обычных людей никогда не было проблем между собой. Всe политика. В 2008 году было напряжение, но русские всe равно к нам приезжали.

Я в России спокойно гулял по улицам – слова плохого не слышал. Очень плохо, когда напряжение умышленно создают. Мы соседи и должны жить в мире.

Куда денешься? В Америку же не переселишь всех грузин. Нужно налаживать отношения с соседями – и с русскими, и с турками, армянами, азербайджанцами.

Сама по себе Грузия очень многонациональна. Надо со всеми хорошо жить. И наше государство иногда ошибается, и российское. Нужно говорить, говорить, говорить. Если не разговаривать, всегда конфликты будут.

Очень жаль, что сейчас такая ситуация между Россией и Украиной. Не хочу сказать – один народ. Но это очень близкие народы. Больно видеть то, что происходит.

До сих пор не понимаю, почему так случилось. Не хочу говорить, кто прав, а кто нет. Все ответы даст история. Но это нужно остановить.

– Реально сегодня организовать матч Россия – Грузия?

– Мы, может, и хотели бы этого, да политика не разрешает. Очень плохо, что она проникла в спорт.

Если сейчас организовать матч с Россией, половина Грузии обозлится на его участников. Политика везде. Во всeм мире сумасшествие творится.

Надеюсь, скоро наступит мир и люди перестанут погибать.