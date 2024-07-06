Реакция Губерниева на сбой Okko во время трансляции матча Евро-2024 Португалия – Франция

Футбольный обозреватель, комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на сбой интернет-сервиса Okko во время трансляции игры Евро-2024 Португалия – Франция.

Okko эксклюзивно показывал встречу Португалии и Франции. Во время игры пользователи начали массово жаловаться на проблемы с трансляцией, она «падала».

«Эх, Оkko не видит, зуб неймeт. Как же это так, с таким футболом всем расстаться, словно не было любви. Входил, входил, выходил, снова входил…

А футбол-то где? Такие матчи люди должны все видеть… Братцы, а Лига чемпионов тоже теперь зависнет?» – написал Губерниев.