Реакция Губерниева на сбой Okko во время трансляции матча Евро-2024 Португалия – Франция

Футбольный обозреватель, комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на сбой интернет-сервиса Okko во время трансляции игры Евро-2024 Португалия – Франция.
- Okko эксклюзивно показывал встречу Португалии и Франции. Во время игры пользователи начали массово жаловаться на проблемы с трансляцией, она «падала».
«Эх, Оkko не видит, зуб неймeт. Как же это так, с таким футболом всем расстаться, словно не было любви. Входил, входил, выходил, снова входил…
А футбол-то где? Такие матчи люди должны все видеть… Братцы, а Лига чемпионов тоже теперь зависнет?» – написал Губерниев.
- Okko накануне объявил о том, что эксклюзивно покажет следующий сезон еврокубков. Ранее соревнования транслировал «Матч ТВ».
- На «Матч ТВ» сообщили, что уже знают, чем заполнят эфир во время отсутствия еврокубков.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева