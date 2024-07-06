«Матч ТВ» высмеял Okko за сбой в трансляции игры Евро-2024 Португалия – Франция

На «Матч ТВ» по ходу матча Евро-2024 Португалия – Франция (0:0, 3:5 по пенальти) отреагировали на проблемы с трансляцией игры у сервиса Okko.
- Okko эксклюзивно показывал встречу Португалии и Франции. Во время игры пользователи начали массово жаловаться на проблемы с трансляцией, она «падала».
- На «Матч ТВ» в это время шла программа «Все на матч!», где игру в Германии обсуждали в лайв-режиме (без картинки).
«Зрителям Евро, которые не хотят смотреть на ошибку 502, предлагаем подключиться к нашей студии», – написал «Матч ТВ».
- Okko накануне объявил о том, что эксклюзивно покажет следующий сезон еврокубков. Ранее соревнования транслировал «Матч ТВ».
Источник: «Бомбардир»