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  • «Матч ТВ» высмеял Okko за сбой в трансляции игры Евро-2024 Португалия – Франция

«Матч ТВ» высмеял Okko за сбой в трансляции игры Евро-2024 Португалия – Франция

6 июля 2024, 10:43
13

На «Матч ТВ» по ходу матча Евро-2024 Португалия – Франция (0:0, 3:5 по пенальти) отреагировали на проблемы с трансляцией игры у сервиса Okko.

  • Okko эксклюзивно показывал встречу Португалии и Франции. Во время игры пользователи начали массово жаловаться на проблемы с трансляцией, она «падала».
  • На «Матч ТВ» в это время шла программа «Все на матч!», где игру в Германии обсуждали в лайв-режиме (без картинки).

«Зрителям Евро, которые не хотят смотреть на ошибку 502, предлагаем подключиться к нашей студии», – написал «Матч ТВ».

  • Okko накануне объявил о том, что эксклюзивно покажет следующий сезон еврокубков. Ранее соревнования транслировал «Матч ТВ».

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Франция Португалия
Комментарии (13)
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subbotaspartak
1720253948
Хоть и раздолбайский но показывал... Матч... Где эту окку брать
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aaaaahhhh
1720254723
хи-хи, ха-ха а остались без трансляций евро кубков. а у ОККО будут.
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dinar7777dinar
1720255327
ппц такие две дебильные морды ! аршавин и чердак !
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ScarlettOgusania
1720257870
ржала Маруся, что дала не тому, на ОККО работают нормальные комментаторы и экспертов приглашают, как вчера, например, Трезиге, а не Тралалаева с Пименовым))
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mutabor0992
1720258327
Там морды что там,что там дебильные!Ибо на оККо перебежчики с матча и нтв+.Одна контора.
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Spartak_forv@
1720261964
А смотреть на этих даунов в студии вместо матча прям ****** какой кайф... Матч ТВ лучше бы футбол показывал...а не этих мудаков
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Cleaner
1720264219
Я, наверное, покурить выходил, когда сбой был. Ибо во время просмотра матча я сбоев НЕ НАБЛЮДАЛ. Собралась на Матч-ТВ кучка дебилоидов и сплетни друг другу рассказывают. Как пенсионеры на лавочке. И все это в эфир запускают...(((
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BRO_football
1720268447
А вы показываете футбол? Нет, мы только рассказываем! Гении, млять! В таком случае и про зарплату им пусть рассказывают, а не дают!
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алдан2014
1720270566
Жаба душит матч ТВ,что остались без евре. Вместо показа матча,о нем рассказывать...это нечто. Му_да_....и
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