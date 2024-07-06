Okko принес извинения за проблемы с трансляцией матча Португалия — Франция

Okko объяснил из-за чего возникли проблемы с трансляций поединка 1/4 финала Евро-2024 Португалия – Франция (0:0, 3-5 пен.).

«Сайт okko.tv работал с перебоями из-за рекордного количества зрителей на матче Португалия – Франция. Из-за рекордной посещаемости okko.tv во время матча Евро-2024 Португалия – Франция часть пользователей столкнулась с перебоями в трансляции на сайте.

На других платформах Okko, в том числе на SMART TV, мобильных устройствах и приставках, трансляция шла в стандартном режиме.

Okko приносит извинения болельщикам, которые столкнулись с перебоями в трансляции матча. Техническая команда сервиса устранила неисправность и проводит работу над тем, чтобы инцидент не повторился», – пояснили в Okko.