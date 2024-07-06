Okko принес извинения за проблемы с трансляцией матча Португалия — Франция

Okko объяснил из-за чего возникли проблемы с трансляций поединка 1/4 финала Евро-2024 Португалия – Франция (0:0, 3-5 пен.).
«Сайт okko.tv работал с перебоями из-за рекордного количества зрителей на матче Португалия – Франция. Из-за рекордной посещаемости okko.tv во время матча Евро-2024 Португалия – Франция часть пользователей столкнулась с перебоями в трансляции на сайте.
На других платформах Okko, в том числе на SMART TV, мобильных устройствах и приставках, трансляция шла в стандартном режиме.
Okko приносит извинения болельщикам, которые столкнулись с перебоями в трансляции матча. Техническая команда сервиса устранила неисправность и проводит работу над тем, чтобы инцидент не повторился», – пояснили в Okko.
- Франция сумела пробиться в следующий рунд плей-офф Евро, оставив за боротом Португалию. Французские футболисты обыграли португальских в серии 11-метровых. Команды не сумели поразить ворота друг друга в основное время. Овертайм поединка также закончился 0:0.
- Теперь дружине Дидье Дешама предстоит сразиться с Испанией за выход в финал. Примечательно, что испанцы выиграли все 5 матчей турнира. В четвертьфинале испанцы оказались сильнее Германии (2:1). Франция последний раз выигрывала Евро в 2000 году.
- В других парах четвертьфинала сыграют Англия и Швейцария, Нидерланды и Турция.
- Okko эксклюзивно показывал встречу Португалии и Франции. Во время игры пользователи начали массово жаловаться на проблемы с трансляцией.
- Отметим, что ранее стриминговый сервис объявил о том, что эксклюзивно покажет следующий сезон еврокубков. Ранее соревнования транслировал «Матч ТВ».
Источник: Telegram-канал Okko