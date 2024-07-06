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  • Okko принес извинения за проблемы с трансляцией матча Португалия — Франция

Okko принес извинения за проблемы с трансляцией матча Португалия — Франция

6 июля 2024, 03:21
13

Okko объяснил из-за чего возникли проблемы с трансляций поединка 1/4 финала Евро-2024 Португалия – Франция (0:0, 3-5 пен.).

«Сайт okko.tv работал с перебоями из-за рекордного количества зрителей на матче Португалия – Франция. Из-за рекордной посещаемости okko.tv во время матча Евро-2024 Португалия – Франция часть пользователей столкнулась с перебоями в трансляции на сайте.

На других платформах Okko, в том числе на SMART TV, мобильных устройствах и приставках, трансляция шла в стандартном режиме.

Okko приносит извинения болельщикам, которые столкнулись с перебоями в трансляции матча. Техническая команда сервиса устранила неисправность и проводит работу над тем, чтобы инцидент не повторился», – пояснили в Okko.

  • Франция сумела пробиться в следующий рунд плей-офф Евро, оставив за боротом Португалию. Французские футболисты обыграли португальских в серии 11-метровых. Команды не сумели поразить ворота друг друга в основное время. Овертайм поединка также закончился 0:0.
  • Теперь дружине Дидье Дешама предстоит сразиться с Испанией за выход в финал. Примечательно, что испанцы выиграли все 5 матчей турнира. В четвертьфинале испанцы оказались сильнее Германии (2:1). Франция последний раз выигрывала Евро в 2000 году.
  • В других парах четвертьфинала сыграют Англия и Швейцария, Нидерланды и Турция.
  • Okko эксклюзивно показывал встречу Португалии и Франции. Во время игры пользователи начали массово жаловаться на проблемы с трансляцией.
  • Отметим, что ранее стриминговый сервис объявил о том, что эксклюзивно покажет следующий сезон еврокубков. Ранее соревнования транслировал «Матч ТВ».

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Источник: Telegram-канал Okko
Чемпионат Европы Португалия Франция
Комментарии (13)
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subbotaspartak
1720236768
Что за окко такая, где её взять?
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САНЁК17
1720241229
Окко? ее съесть можно?где продают?
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Александр52
1720243054
Телевидение отвратительно. Наш федеральный канал Матч вчера испортил весь футбольный вечер. Наплевали на всю страну, на миллионы болельщиков. Не показ матча Португалия -Франция это дно не уважения к зрителям. Нам не нужны частные ОККИ, не все могут платить. Но при этом, вчера на Матч, в их двух студиях, параллельно с игрой Франции-Португалии жирные коты-комментаторы и знатоки игры в прямом эфире, прямо в эфире наслаждались той игрой, не стесняясь нас, визжали -орали-гримасничали на всю страну, а мы глотали горечь не уважения. Это позор этому Матчу и всей этой публике, это просто было издевательство над нами в прямом эфире.
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bashnat013
1720247451
Надо позакрывать эту частную контору а показывать по матч тв футбол а окко показывает передачи давай поженимся там аудитории поменьше
Ответить
Garrincha58
1720249584
вот и покупай их пакеты и смотреть чёрт знает что
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zarsm
1720261796
У меня все нормально было
Ответить
BRO_football
1720268057
Вот вам и эксклюзивная трансляция. Наслаждайтесь.
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