В «Пари НН» отреагировали на жалобу в ФИФА от грузинского клуба

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал скандал с трансфером Вахо Бедошвили.

Сообщалось, что клуб РПЛ выкупил вингера за 70 тысяч евро (6,5 миллиона рублей).

С новичком подписали контракт на три года – до лета 2028-го.

«Орби» пожаловался на «Пари НН» в ФИФА, утверждая, что Бедошвили самовольно уехал в Россию и расторг договор с грузинским клубом в одностороннем порядке.

«Обращаться или не обращаться в ФИФА – личное дело «Орби», у Вахо Бедошвили была прописанная сумма отступных в контракте, которая была заложена в арендное соглашение между его бывшим клубом и «Гареджи».

В отличие от других клубов, которые также претендовали на игрока, мы знали о существовании такого пункта и воспользовались опцией выкупа. Таким образом, нам удалось выиграть конкуренцию за футболиста.

Возможно, «Орби» хотел заработать на игроке больше денег, чем это было предусмотрено в сумме отступных. В нашем понимании, нет оснований, каким образом можно оспорить пункт в контракте, который был согласован и подписан всеми сторонами.

Комментировать действия «Орби» не в зоне моей компетенции. Мы же рады, что Бедошвили присоединился к «Пари НН». Это молодой талантливый футболист, игрок молодежной сборной Грузии.

У Вахо есть потенциал, который мы рассчитываем раскрыть. Довольны, что удалось подписать с Бедошвили контракт и что он становится частью нашей команды», – сказал Удальцов.