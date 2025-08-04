На «Пари НН» пожаловались в ФИФА

«Пари НН» грозят проблемы из-за подписания Вахо Бедошвили.

Грузинский «Орби» пожаловался в ФИФА на этот трансфер.

«У Вахо Бедошвили был контракт с нашим клубом до 31 декабря 2026 года. После участия в чемпионате Европы до 21 года в составе сборной Грузии мы получили официальные предложения от ряда европейских клубов относительно трансфера игрока.

С одним из клубов мы и игрок совместно согласовали условия трансфера, договор и контракт были готовы к подписанию. На следующий день мы узнали, что игрок уехал в Россию без согласия нашего клуба, и с тех пор с ним невозможно связаться.

Несколько дней назад мы получили уведомление о том, что игрок в одностороннем порядке расторг контракт с «Орби» и был зарегистрирован российским футбольным клубом «Пари Нижний Новгород».

Действия как игрока, так и «Пари Нижний Новгород» нарушают регламент ФИФА, тем самым нарушая законные интересы нашего клуба.

Исходя из сложившейся ситуации, мы приняли решение обратиться в соответствующий орган ФИФА и начать судебный спор против игрока и российского клуба», – говорится в заявлении «Орби».