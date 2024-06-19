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    • Сафонов – о победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов: «Выиграем, чего нет-то?»

    Сафонов – о победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов: «Выиграем, чего нет-то?»

    Новичок «ПСЖ» Матвей Сафонов верит, что парижанам по силам впервые в истории выиграть Лигу чемпионов.

    – Ты знаешь, да, какая главная мечта и цель «ПСЖ» уже больше десяти лет?

    – Ну, ЛЧ выиграть?

    – Да, Лигу чемпионов выиграть.

    Выиграем.

    – Выиграете?

    Ну а чего нет-то? Попробуем точно.

    – Скажи, что случится раньше – «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов или «Краснодар» чемпионат России?

    – Ну, будет прекрасно, если это будет в один год и одновременно. Получается, сначала заканчивается сезон, а потом финал Лиги чемпионов. Получается, раньше «Краснодар» станет.

    – Чемпионом?

    – Ну, получается, сначала «Краснодар» становится, а через неделю там Лига чемпионов, финал. Правильно же, такое расписание?

    – Да-да-да.

    – Ну, получается так. Ну да, да.

    • «ПСЖ» заплатил «Краснодару» за голкипера 20 млн евро.
    • Контракт Сафонова с парижанами рассчитан до 2029 года.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии (6)
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    Цугундeр
    1718818775
    Пуркуа ты начал забывать русский язык ?)
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    7:1
    1718818994
    мбаппа ушёл, если что. но выиграют, да.
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    Из Твери Леха
    1718820833
    Надо в реал переходить, там на лавке сидишь и трофеи собираешь без хлопот. Лунин, Черышев тому примеры.
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