Сафонов – о победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов: «Выиграем, чего нет-то?»

Новичок «ПСЖ» Матвей Сафонов верит, что парижанам по силам впервые в истории выиграть Лигу чемпионов.
– Ты знаешь, да, какая главная мечта и цель «ПСЖ» уже больше десяти лет?
– Ну, ЛЧ выиграть?
– Да, Лигу чемпионов выиграть.
– Выиграем.
– Выиграете?
– Ну а чего нет-то? Попробуем точно.
– Скажи, что случится раньше – «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов или «Краснодар» чемпионат России?
– Ну, будет прекрасно, если это будет в один год и одновременно. Получается, сначала заканчивается сезон, а потом финал Лиги чемпионов. Получается, раньше «Краснодар» станет.
– Чемпионом?
– Ну, получается, сначала «Краснодар» становится, а через неделю там Лига чемпионов, финал. Правильно же, такое расписание?
– Да-да-да.
– Ну, получается так. Ну да, да.
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