Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Оренбургом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Оренбургом». Московская команда победила в 15-м туре РПЛ со счетом 1:0.

– Соперник неделю готовился, а у нас была в четверг поздно вечером очень тяжелая игра. Нам нужно сегодня было втянуться. И свежести в завершении не хватало на старте матча. Но, и я сейчас уже сказал, что уровень готовности сегодня позволяет добавлять во втором тайме. И мы добавили. Мы могли и раньше забить, и со стандарта были моменты, и быстрые атаки у нас неплохо проходили. В этом плане надо отдать команде должное.

– Не было Батракова. Как решали эту проблему?

– У нас в пятницу были только восстановительные мероприятия, одна разминка. Мы приняли решение не заострять внимание на сопернике: надо было отпустить команду, чтобы она была свежая. Не загружали их лишней информацией.

Когда лидирующая группа выпадает, это скажется на любой команде. Если лидер отсутствует, то снижается атакующий потенциал команды. Но команда сильна именно тогда, когда она может минимизировать такие риски. За счет борьбы, самоотдачи. Именно поэтому сегодня матч был за шесть очков. Ребята грызут место под солнцем, чтобы оставаться в лидирующей группе и продолжить борьбу. Первый круг подвел определенную черту. Ребята сейчас объединены одной целью.