«Все очень плохо – что можно сделать на 22 тысячи рублей тренерской зарплаты?»: Белоруков – о детском футболе в регионах

Дмитрий Белоруков высказался о проблемах детского футбола в России.

Экс-защитник «Динамо», «Амкара» и «Анжи» разобрал ситуацию на примере Перми.

«У РФС всe на бумаге. В полях ведь никто не работал. У нас, практиков, немного другое ощущение.

Давайте честно: всe очень плохо. Детский футбол в регионах умирает.

В Перми на город-миллионник нет даже чемпионата города. Есть только края. И там две команды борются за что-то, остальные – проходной двор.

Нет никакой конкуренции. Лучших игроков забирают Москва, Питер, Краснодар. И кому это нужно?

Никто не повышает квалификацию детских тренеров, не помогают с образованием. Это замкнутый круг.

Хороший футболист никогда не пойдeт работать тренером. Если только фанатик. Я пошeл работать туда не за деньгами.

И получал 22 тысячи рублей. Месячный оклад тренера в Перми. И что на эти деньги можно сделать? Качественного специалиста на такие деньги не пригласить. А работа почти каждый день», – заявил Белоруков.