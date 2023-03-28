Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Все очень плохо – что можно сделать на 22 тысячи рублей тренерской зарплаты?»: Белоруков – о детском футболе в регионах

«Все очень плохо – что можно сделать на 22 тысячи рублей тренерской зарплаты?»: Белоруков – о детском футболе в регионах

28 марта 2023, 18:21
7

Дмитрий Белоруков высказался о проблемах детского футбола в России.

Экс-защитник «Динамо», «Амкара» и «Анжи» разобрал ситуацию на примере Перми.

«У РФС всe на бумаге. В полях ведь никто не работал. У нас, практиков, немного другое ощущение.

Давайте честно: всe очень плохо. Детский футбол в регионах умирает.

В Перми на город-миллионник нет даже чемпионата города. Есть только края. И там две команды борются за что-то, остальные – проходной двор.

Нет никакой конкуренции. Лучших игроков забирают Москва, Питер, Краснодар. И кому это нужно?

Никто не повышает квалификацию детских тренеров, не помогают с образованием. Это замкнутый круг.

Хороший футболист никогда не пойдeт работать тренером. Если только фанатик. Я пошeл работать туда не за деньгами.

И получал 22 тысячи рублей. Месячный оклад тренера в Перми. И что на эти деньги можно сделать? Качественного специалиста на такие деньги не пригласить. А работа почти каждый день», – заявил Белоруков.

Еще по теме:
Тренер «Оренбурга» назвал причину волевой победы над «Пари НН»
В «Оренбурге» пожаловались на судейство в матче с «Локомотивом» 1
Белоруков объяснил, почему в «Анжи» его называли американцем
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Белоруков Дмитрий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Enter2006
1680017381
Такое впечатление, что все в стране болт положили на детской футбол. А зачем? Бразильцев проще купить и паспорта раздать. А наши дети пусть тухнут в своих регионах. Тьфу бл*!
Ответить
Пингвины Антарктиды
1680022701
А сколько получает в день глава Газпрома Миллер?
Ответить
_Marqella_
1680025979
А какая средняя з.п. в регионах?
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
2
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
8
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
1
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
8
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
6
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
7
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
16
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
110
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
Вчера, 19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
Вчера, 19:34
14
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
Вчера, 19:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+