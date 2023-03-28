Белоруков объяснил, почему в «Анжи» его называли американцем

Экс-игрок «Амкара» и «Динамо» Дмитрий Белоруков рассказал о периоде выступлений за «Анжи».

«Команда играла в первой лиге. Крепкий середняк. Но я почти сразу стал основным. Тренер Евгений Кузнецов в меня поверил.

Мы жили на базе за городом на берегу моря. Около получаса до Махачкалы. По городу передвигались спокойно. Нас разве что называли американцами. Внутри команды. Было такое понятие: приезжие – значит, американцы.

В итоге из «Анжи» меня выгнали. В тот момент был серьeзный удар по юношеской психологии. Весь первый круг я отыграл в основе, потом сменился тренер. Пришeл Галямин, и быстро решили, что я им неинтересен.

В то время я не понимал, как это работает. Сейчас уже смотрю адекватно. Они взяли игроков в аренду из других клубов на мою позицию. А со мной попрощались», – сказал Белоруков.