Итоги ноябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: судьбу чемпионства определили украинцы

Чувствуете, как в воздухе уже витает аромат мандаринов, шампанского, теплого семейного круга? Это Новый год подбирается к дверям. Начало декабря на дворе – и мы подводим итоги очередного запоминающегося сезона в нашем «Конкурсе прогнозов».

Чемпионство этого сезона – повод для написания отдельных драматических сюжетов. Вы можете представить, чтобы победитель определился в последний день благодаря всего лишь двум матчам? Мы тоже не можем, но это случилось. Всех поразил завсегдатай сайта и конкурса MaxRnD.

К последнему туру он подходил со скромнейшим нулем на балансе. О какой победе можно мечтать, вы о чем? Но что произошло дальше. Первый матч последнего тура – киевское «Динамо» против новичка УПЛ «Полтавы». Кэф на киевлян -1,05, о какой «Полтаве» может идти речь? Однако Максим взял гостей за кэф 25. И выиграл 100 с лишним тысяч баллов. Гениально.

Это было только начало. Далее – следующий украинский матч. «Шахтер» против «Кривбасса». «Горняки» – колоссальные фавориты за кэф 1,23. Что делает наш ростовский товарищ? Нет, он не берет победу Кривого Рога. Он на «чуйке» взял ничью за кэф 5,1. И тоже победил. Итог – 700 с лишним тысяч на балансе. Занавес.

Мораль: победить в нашем конкурсе можно даже идя к последнему дню в хвосте. Берем пример!

Полностью пятерка лучших выглядит так.

1. MaxRnD – 729 000 баллов.

2. Предсказамус – 446 406.

3. Спартач80 – 387 104.

4. whitecoal – 385 300.

5. SHAR522 – 351 123.

В качестве приза пятерка лучших получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для MaxRnD до 1000 для SHAR522.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к новогоднему сезону. Например, ближе к празднику будем вместе прогнозировать матчи экзотических команд на Кубке Африки. Ждем жаркую борьбу между участниками.

Спасибо за внимание.