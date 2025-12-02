Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Итоги ноябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: судьбу чемпионства определили украинцы

Итоги ноябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: судьбу чемпионства определили украинцы

2 декабря, 09:02
13

Чувствуете, как в воздухе уже витает аромат мандаринов, шампанского, теплого семейного круга? Это Новый год подбирается к дверям. Начало декабря на дворе – и мы подводим итоги очередного запоминающегося сезона в нашем «Конкурсе прогнозов».

Чемпионство этого сезона – повод для написания отдельных драматических сюжетов. Вы можете представить, чтобы победитель определился в последний день благодаря всего лишь двум матчам? Мы тоже не можем, но это случилось. Всех поразил завсегдатай сайта и конкурса MaxRnD.

К последнему туру он подходил со скромнейшим нулем на балансе. О какой победе можно мечтать, вы о чем? Но что произошло дальше. Первый матч последнего тура – киевское «Динамо» против новичка УПЛ «Полтавы». Кэф на киевлян -1,05, о какой «Полтаве» может идти речь? Однако Максим взял гостей за кэф 25. И выиграл 100 с лишним тысяч баллов. Гениально.

Это было только начало. Далее – следующий украинский матч. «Шахтер» против «Кривбасса». «Горняки» – колоссальные фавориты за кэф 1,23. Что делает наш ростовский товарищ? Нет, он не берет победу Кривого Рога. Он на «чуйке» взял ничью за кэф 5,1. И тоже победил. Итог – 700 с лишним тысяч на балансе. Занавес.

Мораль: победить в нашем конкурсе можно даже идя к последнему дню в хвосте. Берем пример!

Полностью пятерка лучших выглядит так.

1. MaxRnD – 729 000 баллов.

2. Предсказамус – 446 406.

3. Спартач80 – 387 104.

4. whitecoal – 385 300.

5. SHAR522 – 351 123.

В качестве приза пятерка лучших получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для MaxRnD до 1000 для SHAR522.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к новогоднему сезону. Например, ближе к празднику будем вместе прогнозировать матчи экзотических команд на Кубке Африки. Ждем жаркую борьбу между участниками.

Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание.

Источник: «Бомбардир»
Работа сайта
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Povedkin
1764658217
Максик любит Украину.Поэтому только на украинские клубы ставил.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1764662686
Мои поздравления Максу. На финишной ленточке всех с лихвой опередил. Полтава тоже вывела меня на 170 000. Но следующая ставка подвела, всё слил. Гыгыгы
Ответить
Айболид
1764669305
в коррумпированном чемпе усраины , договорные матчи - дело обычное .
Ответить
Этот чумный мир
1764672894
Опять тарасофку унижают ?
Ответить
Цугундeр
1764685983
""Мораль: победить в нашем конкурсе можно даже идя к последнему дню в хвосте. Берем пример!)) Так забаните же, пожизненно.. Ещё и Январь не наступит.(
Ответить
Desma
1764687872
Мои поздравления земляку!!!
Ответить
insider_retro
1764693405
Макс, - моё почтение! Поздравляю! Солидно, на тоненького, но стильно и безукоризненно!
Ответить
zigbert
1764693452
Максим с победой! Надо иметь такую выдержку.
Ответить
Главные новости
Дисквалификация Талалаева, трансферные планы «Зенита», обладатель «Первой пятерки» и другие новости
01:20
Сафонов ответил, кто сильнее как тренер – Энрике или Мусаев
00:48
Корнеев дал совет ЦСКА, как поступить с Челестини
00:34
1
Мостовой рассказал, каким будет матч «Спартак» – «Динамо»
00:04
1
Назван лучший игрок ЧМ-2026
Вчера, 23:49
Месси ответил на вопрос, сыграет ли на ЧМ-2026
Вчера, 23:40
Тюкавин пригрозил уходом из футбола
Вчера, 23:28
3
Модрич: «Милан» – это шаг назад по сравнению с «Реалом»
Вчера, 23:00
5
Президент «Барселоны»: «Не буду, как Путин»
Вчера, 22:40
10
Сафонов уничижительно высказался об уровне Сперцяна
Вчера, 22:08
1
Все новости
Все новости
Кубок Италии. «Милан» вылетел в 1/8 финала (0:1), проиграв впервые с августа
01:06
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома не обыграл аутсайдера (1:1)
00:56
Стало известно, посетит ли Трамп жеребьевку ЧМ-2026
00:25
Месси ответил на вопрос, сыграет ли на ЧМ-2026
Вчера, 23:40
Тюкавин пригрозил уходом из футбола
Вчера, 23:28
3
Яя Туре оскорбил Гвардиолу
Вчера, 23:16
2
Модрич: «Милан» – это шаг назад по сравнению с «Реалом»
Вчера, 23:00
5
Президент «Барселоны»: «Не буду, как Путин»
Вчера, 22:40
10
Батраков назвал европейский клуб, в который готов перейти
Вчера, 22:27
Сафонов уничижительно высказался об уровне Сперцяна
Вчера, 22:08
1
Месси назвал клуб, за который хотел играть в детстве – это не «Барселона»
Вчера, 21:47
Спартаковец Дмитриев одним прилагательным описал воспоминания о Станковиче
Вчера, 21:33
Реакция Акинфеева на получение приза имени легенды «Спартака»
Вчера, 21:24
2
Ответ «Зенита» на предложение по Веге из Аргентины
Вчера, 21:13
1
Тюкавин честно ответил, кому он больше верен – «Динамо» или жене
Вчера, 21:01
3
Назван самый верный игрок РПЛ
Вчера, 20:41
6
Батраков внес ясность насчет бешеного предложения из Саудовской Аравии
Вчера, 20:32
3
Романов рассказал, в каком состоянии «Спартак» подходит к дерби с «Динамо»
Вчера, 20:21
3
«Спартак» принял важное решение по Денисову
Вчера, 20:01
12
Сафонов: «Мне не стремно сказать, что я второй вратарь «ПСЖ»
Вчера, 19:55
2
Маркиньос из «Спартака» рассказал, нравится ли ему зимой в России
Вчера, 19:27
5
В клубе Второй лиги объяснили, почему к ним не перешел Роналду
Вчера, 19:23
Бубнов назвал имя игрока, который нужен ЦСКА: «Кровь из носу»
Вчера, 19:13
9
Фото«Арсенал» объявил о подписании братьев-близнецов
Вчера, 19:09
«Кого мы купили?» Сафонов рассказал, как от него шарахались в «ПСЖ» в первое время
Вчера, 18:53
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 