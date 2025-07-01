В РФС оценили шансы «Сочи» и «Торпедо» на исключение из РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что у организции сейчас нет оснований полагать, что «Сочи» лишится права на участие в РПЛ.
– Возможно ли, что «Сочи» не сыграет в РПЛ, если будет доказана вина Писарского?
– При определенных обстоятельствах, когда осуществляется коллективный сговор, существует перенос ответственности физического лица на юридическое, как было с делом «Чайки». В ситуации, когда проступок физического лица будет доказан, санкции не могут применяться к юридическому лицу.
Чтобы перенести ответственность на юридическое лицо, в деле должно быть очень много разных обстоятельств. Например, что Писарский с гендиректором «Сочи» договорились, что он что‑то сделает на поле и вне поля. Должна быть доказана вина руководства.
По ситуации с «Торпедо» департамент защиты игры проводит проверку, все возможности для проверки у нас немного ограничены. Лица находятся под арестом и не могут дать показания, собирается информация.
Говорили о том, что для нас идеально с учетом стабильности важно принять решение с учетом семидневного срока до начала соревнования. Потом может произойти ситуация, когда мы останемся с меньшим количеством команд, чем заслуживаем.
– «Сочи» и «Торпедо» сыграют в РПЛ?
– По «Сочи» нет оснований полагать, что нет.
- Ранее агент нападающего Владимира Писарского, игравшего с августа прошлого года за «Сочи», Алексей Бобырь подтвердил, что РФС проводит расследование против его клиента.
- Игрока подозревают в ставке на игру с его участием. Речь идет о первом стыковом «Сочи» с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счeте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля.
- Если вина Писарского будет доказана, то результат матча могут аннулировать и засчитать «Сочи» поражение 0:3. При таком результате клуб не получил бы право на выход в РПЛ.
- Специальная комиссия КДК рассмотрит ситуацию с «Торпедо», руководство которого было арестовано. Существует вероятность, что клуб не будет допущен к выступлениям в РПЛ.
- Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и генеральный директор черно‑белых Валерий Скородумов были заключены под стражу на 2 месяца по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.