В РФС оценили шансы «Сочи» и «Торпедо» на исключение из РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что у организции сейчас нет оснований полагать, что «Сочи» лишится права на участие в РПЛ.

– Возможно ли, что «Сочи» не сыграет в РПЛ, если будет доказана вина Писарского?

– При определенных обстоятельствах, когда осуществляется коллективный сговор, существует перенос ответственности физического лица на юридическое, как было с делом «Чайки». В ситуации, когда проступок физического лица будет доказан, санкции не могут применяться к юридическому лицу.

Чтобы перенести ответственность на юридическое лицо, в деле должно быть очень много разных обстоятельств. Например, что Писарский с гендиректором «Сочи» договорились, что он что‑то сделает на поле и вне поля. Должна быть доказана вина руководства.

По ситуации с «Торпедо» департамент защиты игры проводит проверку, все возможности для проверки у нас немного ограничены. Лица находятся под арестом и не могут дать показания, собирается информация.

Говорили о том, что для нас идеально с учетом стабильности важно принять решение с учетом семидневного срока до начала соревнования. Потом может произойти ситуация, когда мы останемся с меньшим количеством команд, чем заслуживаем.

– «Сочи» и «Торпедо» сыграют в РПЛ?

– По «Сочи» нет оснований полагать, что нет.