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В РФС оценили шансы «Сочи» и «Торпедо» на исключение из РПЛ

Вчера, 12:14
6

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что у организции сейчас нет оснований полагать, что «Сочи» лишится права на участие в РПЛ.

– Возможно ли, что «Сочи» не сыграет в РПЛ, если будет доказана вина Писарского?

– При определенных обстоятельствах, когда осуществляется коллективный сговор, существует перенос ответственности физического лица на юридическое, как было с делом «Чайки». В ситуации, когда проступок физического лица будет доказан, санкции не могут применяться к юридическому лицу.

Чтобы перенести ответственность на юридическое лицо, в деле должно быть очень много разных обстоятельств. Например, что Писарский с гендиректором «Сочи» договорились, что он что‑то сделает на поле и вне поля. Должна быть доказана вина руководства.

По ситуации с «Торпедо» департамент защиты игры проводит проверку, все возможности для проверки у нас немного ограничены. Лица находятся под арестом и не могут дать показания, собирается информация.

Говорили о том, что для нас идеально с учетом стабильности важно принять решение с учетом семидневного срока до начала соревнования. Потом может произойти ситуация, когда мы останемся с меньшим количеством команд, чем заслуживаем.

– «Сочи» и «Торпедо» сыграют в РПЛ?

По «Сочи» нет оснований полагать, что нет.

  • Ранее агент нападающего Владимира Писарского, игравшего с августа прошлого года за «Сочи», Алексей Бобырь подтвердил, что РФС проводит расследование против его клиента.
  • Игрока подозревают в ставке на игру с его участием. Речь идет о первом стыковом «Сочи» с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счeте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля.
  • Если вина Писарского будет доказана, то результат матча могут аннулировать и засчитать «Сочи» поражение 0:3. При таком результате клуб не получил бы право на выход в РПЛ.
  • Специальная комиссия КДК рассмотрит ситуацию с «Торпедо», руководство которого было арестовано. Существует вероятность, что клуб не будет допущен к выступлениям в РПЛ.
  • Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и генеральный директор черно‑белых Валерий Скородумов были заключены под стражу на 2 месяца по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Торпедо Писарский Владимир Митрофанов Максим
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Комментарии (6)
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fakeid
1751361741
чемпионат стартует уже в этом месяце - вы хоть можете уже точно определиться, кто в нём будет играть? дичь какая-то. клубам нужно формировать бюджеты, покупать игроков, заключать контракты со спонсорами. и ведь совершенно разные деньги, в зависимости от лиги. как договориться со спонсором, если тебя вдруг могут исключить из рпл? вместо 10 рублей получишь 1 рубль, и хрен кого купишь. моё предложение такое: объявить сегодня, что все эти торпеды, сочи, пари и проч. - будут играть в рпл. и отправить спартаг в фнл. и все довольны.
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Fibercore
1751382621
Чтож, сейчас неплохой момент для сокращения лиги! Сразу три не первосортные команды её покинут. У кого там ещё проблемы, чтоб до 12 сократить? Крылья, Ростов ?
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