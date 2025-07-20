Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Астролог связала проблемы Писарского со сменой фамилии: «Сатурн за это карает!»

Астролог связала проблемы Писарского со сменой фамилии: «Сатурн за это карает!»

Сегодня, 09:37
6

Финансовый астролог Любовь Калиновская прокомментировала личную ситуацию нападающего Владимира Писарского.

  • Писарского подозревали в причастности к ставкам на матч со своим участием.
  • Речь идет о первом стыке «Сочи» с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счeте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля.
  • Ставки делал друг Владимира, которому форвард одолжил 4 миллиона рублей. В итоге Писарского отстранили на 4 года, 3 из которых – условно. Испытательный срок составит 2 года.

«Владимир Писарский сменил фамилию в день точного транзита Сатурна по Солнцу игрока, который отвечает за работу, статус и приносит неприятности и потерю положения в молодом возрасте. В день смены фамилии (9 июня 2023 года) Сатурн точно стоял на Солнце и Марсе Владимира, а Писарский поменял свой статус – фамилию. Это было неправильное и неблагоразумие решение: оно только усугубило его шаткое положение в карьере!

Когда идет транзит Сатурна по Солнцу, который длится около трех лет, нужно максимально удерживать и закреплять позиции, как можно больше нарабатывать себе репутацию. Нужно не ждать никакого повышения или прибыли, а работать, пахать, зарабатывать репутацию, показывать себя серьезным, деловым и ответственным человеком. Ни в коем случае не нарушать закон и договоренности. Сатурн строго за это карает!

Транзит Сатурна по Солнцу приносит неприятности в карьере молодых и со здоровьем в виде болезней у более старших. Сатурн тут проверяет, насколько человек повзрослел и насколько он ответственен. Если человек во время транзита Сатурна, который также отвечает за его статус и репутацию, меняет фамилию, это усугубляет ситуацию в будущем еще сильнее! Тогда Сатурн думает, что это новый человек, без опыта и статуса.

Но Сатурн впервые пришел на Солнце, чтобы проверить опыт Солнца, то есть личность человека, включая зрелость. Так же проверяет, чего человек достиг и заработал, точно ли его положение крепко. Он сам сильный? Поэтому Писарскому нужно было пройти этот сложный транзит со своей родной фамилией. И только потом менять фамилию – спустя три года. Это были максимально неблагоприятное время для него и очень фатальная ошибка!» – сказала Калиновская.

Еще по теме:
«Крылья Советов» расторгли контракт с замешанным в ставках Писарским, игрок не согласен 1
В РФС заявили о возможном увеличении срока дисквалификации Писарского 1
Пономарев поддержал отстранение Писарского
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Писарский Владимир
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Loko_Roma
1752995333
Мало нам мнение алкаша Царя, еще и проходимцев постить начали
Ответить
Таврида
1752997347
Я всегда подозревал что именно Сатурн начал гадить Писарскому.
Ответить
fakeid
1752998932
чё она курит?
Ответить
Cleaner
1753002494
Какой только БРЕД не публикуется на Бомбардире...(((
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1753004789
Так феерично все расписали,что мне стало интересно,а какая фамилия у него была раньше?)))
Ответить
subbotaspartak
1753008418
Он за Сатурн играл?
Ответить
Главные новости
СпецпроектРоссийский футбол вернулся! Вспомните команды РПЛ по расстановке
15
Защитник «Спартака» отказался критиковать судей после матча с махачкалинским «Динамо»
14:32
Защитник «Динамо Мх» оценил решения Казарцева по отмене голов «Спартака»
14:03
3
Мостовой оценил судейство в матче «Спартак» – «Динамо Мх»
13:42
10
Три игрока «Зенита» не заявлены на сезон
13:30
5
В «Динамо» назвали цель клуба на сезон-2025/26
13:15
8
«Ливерпуль» покупает Экитике за 94 миллиона
12:15
ФотоГенич получил подарок от «Динамо Мх»
11:42
8
Заболотный прокомментировал 4 отмененных гола «Спартака» в матче с «Динамо Мх»
11:24
5
Реакция Рабинера на победу «Спартака» над «Динамо Мх»
10:58
9
Все новости
Все новости
Кержаков объяснил, почему решил продолжить карьеру
14:43
Стали известны стартовые составы на матч «Пари НН» – «Краснодар»: 20 июля
14:25
5
Экс-тренер «Динамо» предложил включить два клуба из Беларуси в РПЛ
14:18
2
Абаскаль оставил пожелание «Спартаку» на новый сезон
13:53
В «Динамо» назвали цель клуба на сезон-2025/26
13:15
8
Умяров недоволен игрой «Спартака» в матче с «Динамо Мх»
12:51
9
Дюков высказался о будущем Дзюбы после игровой карьеры
12:34
1
Статистика Заболотного в дебютном матче за «Спартак»
12:22
3
Чернов: «Страшно представить, что ждет «Зенит» в случае 2-го подряд сезона без чемпионства»
12:08
13
Федорищев прокомментировал исход дерби самарской области
11:57
ФотоГенич получил подарок от «Динамо Мх»
11:42
8
Заболотный прокомментировал 4 отмененных гола «Спартака» в матче с «Динамо Мх»
11:24
5
Маркиньос – о судействе в матче с «Динамо Мх»: «Надеюсь, в следующем матче у нас будет бригада поувереннее»
11:10
5
Реакция Рабинера на победу «Спартака» над «Динамо Мх»
10:58
8
Все 13 случаев, когда «Спартак» начинал сезон с 1:0
10:43
5
Филин: «Надеюсь получить долги от «Химок», я мечтатель»
10:35
1
«Динамо» пыталось организовать встречу Фалькао с Карпиным, но Радамель не приехал
10:18
1
Глушков из «Динамо Мх» признался, что против Заболотного «тяжело играть»
10:00
1
Дмитриевы – 7-я династия в истории «Спартака»
09:53
3
Заболотный отреагировал на похвалу Станковича после матча с «Динамо Мх»
09:44
3
Астролог связала проблемы Писарского со сменой фамилии: «Сатурн за это карает!»
09:37
6
Где смотреть матч «Оренбург» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 21 июля 2025
09:28
Майга стал капитаном «Пари НН» – за это Мамаду подвергся расисткой атаке
09:07
Обращение Маркиньоса к фанатам «Спартака» после победы над «Динамо Мх»
00:45
11
Станкович оценил дебют Заболотного в «Спартаке»
00:25
13
Станкович установил рекорд чемпионата России
00:01
10
Заболотный объяснил, почему решился на переход в «Спартак»
Вчера, 23:40
8
Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо Мх»
Вчера, 23:17
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 