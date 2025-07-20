Астролог связала проблемы Писарского со сменой фамилии: «Сатурн за это карает!»

Финансовый астролог Любовь Калиновская прокомментировала личную ситуацию нападающего Владимира Писарского.

Писарского подозревали в причастности к ставкам на матч со своим участием.

Речь идет о первом стыке «Сочи» с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счeте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля.

Ставки делал друг Владимира, которому форвард одолжил 4 миллиона рублей. В итоге Писарского отстранили на 4 года, 3 из которых – условно. Испытательный срок составит 2 года.

«Владимир Писарский сменил фамилию в день точного транзита Сатурна по Солнцу игрока, который отвечает за работу, статус и приносит неприятности и потерю положения в молодом возрасте. В день смены фамилии (9 июня 2023 года) Сатурн точно стоял на Солнце и Марсе Владимира, а Писарский поменял свой статус – фамилию. Это было неправильное и неблагоразумие решение: оно только усугубило его шаткое положение в карьере!

Когда идет транзит Сатурна по Солнцу, который длится около трех лет, нужно максимально удерживать и закреплять позиции, как можно больше нарабатывать себе репутацию. Нужно не ждать никакого повышения или прибыли, а работать, пахать, зарабатывать репутацию, показывать себя серьезным, деловым и ответственным человеком. Ни в коем случае не нарушать закон и договоренности. Сатурн строго за это карает!

Транзит Сатурна по Солнцу приносит неприятности в карьере молодых и со здоровьем в виде болезней у более старших. Сатурн тут проверяет, насколько человек повзрослел и насколько он ответственен. Если человек во время транзита Сатурна, который также отвечает за его статус и репутацию, меняет фамилию, это усугубляет ситуацию в будущем еще сильнее! Тогда Сатурн думает, что это новый человек, без опыта и статуса.

Но Сатурн впервые пришел на Солнце, чтобы проверить опыт Солнца, то есть личность человека, включая зрелость. Так же проверяет, чего человек достиг и заработал, точно ли его положение крепко. Он сам сильный? Поэтому Писарскому нужно было пройти этот сложный транзит со своей родной фамилией. И только потом менять фамилию – спустя три года. Это были максимально неблагоприятное время для него и очень фатальная ошибка!» – сказала Калиновская.