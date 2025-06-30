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⚡️ Еще одному клубу грозит исключение из РПЛ

Сегодня, 19:00
21

«Сочи» могут исключить из РПЛ в связи с делом Владимира Писарского.

  • 29-летнему футболисту грозит пожизненная дисквалификация.
  • Он мог быть причастен к ставке на матч со своим участием.
  • Речь идет о первом стыке «Сочи» с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счeте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля.

Если вина Писарского будет доказана, то результат матча могут аннулировать.

В таком случае сочинцев должны наказать техническим поражением 0:3 и исключением из РПЛ.

  • Также понижение в классе грозит «Торпедо» за попытку подкупа судей в Первой лиге.

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Источник: Sport Baza
Россия. Премьер-лига Сочи Писарский Владимир
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Комментарии (21)
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Иван Петров 1986
1751300173
Вы уж определитесь, а то уже скоро начало чемпионата.
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Дубина
1751300243
Позор фарму прогазпромовскому))))
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Красногорск_Фан
1751300439
Если. Как сказали бы Спартанцы. Зря Сочи что-ли Роттенбергам принадлежит.
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FCSpartakM
1751300501
Чемп через две недели уже, а они все чушь пишут про дисквы.
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Интерес
1751301609
Исключено.Причины известны.
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"supermax"
1751301939
Вообще можно футбол исключить .... Все-равно ни с кем не играем... Зато бабки наверняка пилятся, какое пространство для маневра это ж с ума сойти
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bratskij
1751302678
Походу будем играть 14 командами.
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Айболид
1751303211
гаспром фсё подстроил .
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IVANRUS777
1751303551
Я так понял, что ставил его друг на то, что будет красная у Сочи и ставил кругленькую сумму (и вообще было бы интересно о какой именно сумме речь). Просто зачем именно в стыках такой фортель совершать Писарскому и получать удаление вообще непонятно, когда речь идёт о выходе в РПЛ. Сыграли бы стыки, а там уже вороти потом свои грязные делишки.
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JIEGEHDA
1751304478
Зенит всё купил конечно и его и матч и стыки и красную и вообще друга с конторой тоже . А если серьезно то в таком случае клубу не дают тех поражение. Мудрик тоже на допинге поймался . И что ? Аннулируют Челси и сезон?
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