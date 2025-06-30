⚡️ Еще одному клубу грозит исключение из РПЛ

«Сочи» могут исключить из РПЛ в связи с делом Владимира Писарского.
- 29-летнему футболисту грозит пожизненная дисквалификация.
- Он мог быть причастен к ставке на матч со своим участием.
- Речь идет о первом стыке «Сочи» с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счeте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля.
Если вина Писарского будет доказана, то результат матча могут аннулировать.
В таком случае сочинцев должны наказать техническим поражением 0:3 и исключением из РПЛ.
- Также понижение в классе грозит «Торпедо» за попытку подкупа судей в Первой лиге.
Источник: Sport Baza