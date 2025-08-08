Апелляционный комитет РФС принял решение по забаненному Писарскому

Апелляционный комитет РФС провел заседание по делу временно отстраненного от футбола бывшего нападающего «Оренбурга», «Крыльев Советов» и «Сочи» Владимира Писарского.
Апелляционный комитет РФС принял следующие решения:
– отказать в удовлетворении жалобы Владимира Писарского на решение комитета РФС по этике от 3 июля 2025 года;
– оставить решение комитета РФС по этике от 3 июля 2025 года в отношении Владимира Писарского в силе.
- Ранее комитет РФС запретил игроку осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 4 года, из них 1 год реального запрета, и 3 года – условно. Для Писарского был установлен испытательный срок 2 года.
- 29-летний футболист перевел своему другу крупную сумму денег, на которую тот сделал ставки на стыковый матч «Сочи» – «Пари НН», в котором принимал участие форвард.
Источник: официальный сайт РФС