Апелляционный комитет РФС принял решение по забаненному Писарскому

Апелляционный комитет РФС провел заседание по делу временно отстраненного от футбола бывшего нападающего «Оренбурга», «Крыльев Советов» и «Сочи» Владимира Писарского.

Апелляционный комитет РФС принял следующие решения:

– отказать в удовлетворении жалобы Владимира Писарского на решение комитета РФС по этике от 3 июля 2025 года;

– оставить решение комитета РФС по этике от 3 июля 2025 года в отношении Владимира Писарского в силе.