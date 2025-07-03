Пономарев поддержал отстранение Писарского

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал наказание Владимира Писарского.

Сообщалось, что 29-летнему футболисту грозит пожизненная дисквалификация.

В итоге Писарского отстранили на 4 года, 3 из которых – условно. Испытательный срок составит 2 года.

Его подозревали в причастности к ставкам на матч со своим участием.

Речь идет о первом стыке «Сочи» с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счeте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля.

Ставки делал друг Владимира, которому форвард одолжил 4 миллиона рублей.

«Что ж, правильное решение. Посидит Писарский годик без футбола, подумает, приведет мозги в порядок и, может быть, ещe будет играть.

Но, конечно, год без практики может не лучшим образом сказаться на его форме, рискует потом потеряться.

Но посмотрим – может быть, и все нормально у него будет», – сказал Пономарев.