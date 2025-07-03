Пономарев поддержал отстранение Писарского

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал наказание Владимира Писарского.
- Сообщалось, что 29-летнему футболисту грозит пожизненная дисквалификация.
- В итоге Писарского отстранили на 4 года, 3 из которых – условно. Испытательный срок составит 2 года.
- Его подозревали в причастности к ставкам на матч со своим участием.
- Речь идет о первом стыке «Сочи» с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счeте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля.
- Ставки делал друг Владимира, которому форвард одолжил 4 миллиона рублей.
«Что ж, правильное решение. Посидит Писарский годик без футбола, подумает, приведет мозги в порядок и, может быть, ещe будет играть.
Но, конечно, год без практики может не лучшим образом сказаться на его форме, рискует потом потеряться.
Но посмотрим – может быть, и все нормально у него будет», – сказал Пономарев.
Источник: «Матч ТВ»