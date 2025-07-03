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  • Писарский похудел на 8 килограммов из-за перенесенного стресса

Писарский похудел на 8 килограммов из-за перенесенного стресса

3 июля, 18:51
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Алексей Бабырь, агент нападающего «Сочи» Владимира Писарского, рассказал, как его клиент перенес скандал со ставками.

  • Сообщалось, что 29-летнему футболисту грозит пожизненная дисквалификация.
  • В итоге Писарского отстранили на 4 года, 3 из которых – условно. Испытательный срок составит 2 года.
  • Его подозревали в причастности к ставкам на матч со своим участием.
  • Речь идет о первом стыке «Сочи» с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счeте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля.
  • Ставки делал друг Владимира, которому форвард одолжил 4 миллиона рублей.

«Вова оказался в ненужное время в ненужном месте и попал под эту раздачу. Он сам уже всe понял.

Я вам больше скажу: Писарский очень сильно пострадал эмоционально. За эти дни он похудел от стресса на 8 килограммов. Пацан сильно переживает и готов на любые сотрудничества, чтобы доказать свою невиновность.

Я хорошо и давно его знаю. Это реально добродушный и воспитанный парень. Не то что я хочу его обелить – это факт. Он занимается благотворительностью, помогает людям, ходит в церковь.

Даже в «Сочи» он много делал для сплочения коллектива – собирал ребят. Но в футболе всe может поменяться за один миг: человека сначала превозносят, а потом – раз – и зарыли.

Мы сделать это с Вовой не позволим и будем добиваться его скорейшего возвращения в игру», – заявил агент.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Крылья Советов Писарский Владимир
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trener7
1751564939
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