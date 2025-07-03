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  • Агент Писарского – об отстранении на 4 года: «Это маленькая победа»

Агент Писарского – об отстранении на 4 года: «Это маленькая победа»

3 июля, 17:47
2

Алексей Бабырь, агент нападающего «Сочи» Владимира Писарского, дал комментарий по поводу отстранения игрока от любой футбольной деятельности.

  • Его дисквалифицировали на 4 года, 3 из которых – условно. Испытательный срок составит 2 года.
  • Сообщалось, что 29-летнему футболисту грозит пожизненная дисквалификация.
  • Права на форварда принадлежат «Крыльям Советов».

«Мы изначально говорили, что Писарский ни в чeм не виновен и не участвовал ни в каких договорных матчах. И сегодняшнее решение комиссии РФС это только подтвердило.

Мы ничего не скрывали, прошли все полиграфы, но на сегодняшний день вынесен вот такой вердикт. Понятно, что мы с ним тоже не согласны, но в свете разговоров о пожизненной дисквалификации и так далее это уже маленькая победа.

И огромная заслуга в этом принадлежит Антону Смирнову. Моe мнение: сегодня это лучший спортивный юрист в России. Спасибо ему за то, что максимально включился в эту работу. Все, кто знает Антона, подтвердят: этот человек всегда стоит за справедливость, за правду.

Наверное, он бы просто не стал браться за это дело, если бы видел вину Писарского в том смысле, как она всем преподносится. Его вина заключается только в том, что он отправил деньги товарищу.

А с другой стороны, и вы, и я имеем право переводить друзьям или родственникам средства. Законом это не запрещено. Антон за короткий промежуток времени проделал просто огроменную работу, накануне заседания всю ночь не спал и сегодня подтвердил свой уровень. Поэтому, повторюсь, на данном этапе для нас это маленькая победа.

Повторюсь: ставок Вова никаких не делал. В РФС согласились, что Писарский не влиял на результат матча и его красная карточка была получена не специально. Это было бы просто глупо.

Сами подумайте: у него контракт на два года в «Сочи» с пролонгацией – и он поставит его на кон ради этого мелочного выигрыша? По мне, это смешно», – сказал агент.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Крылья Советов Писарский Владимир
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Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1751556658
Заслуга, победа… А, то что этот тип сливал матчи ни слова! Пожизненно надо было отстранить его- ему наплевать на болельщиков и на всех!
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Чехов на Садовой
1751584621
Единожды предав. Сменил родовую фамилию - сломал карму. Получай от судьбы наотмаш по роже!
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