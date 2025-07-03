⚡️ Писарского отстранили от футбола

Российский футбольный союз наказал форварда «Сочи» Владимира Писарского, права на которого принадлежат «Крыльям Советов».
Его отстранили от любой футбольной деятельности на четыре года, три из которых – условно. Испытательный срок составит два года.
Об этом сообщил юрист Антон Смирнов, представляющий интересы игрока.
- Сообщалось, что 29-летнему футболисту грозит пожизненная дисквалификация.
- Возможно, он причастен к ставкам на матч со своим участием.
- Речь идет о первом стыке «Сочи» с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счeте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля.
- Ставки делал друг Владимира, которому нападающий одолжил 4 миллиона рублей.
Источник: «Р-Спорт»