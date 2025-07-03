⚡️ Писарского отстранили от футбола

Российский футбольный союз наказал форварда «Сочи» Владимира Писарского, права на которого принадлежат «Крыльям Советов».

Его отстранили от любой футбольной деятельности на четыре года, три из которых – условно. Испытательный срок составит два года.

Об этом сообщил юрист Антон Смирнов, представляющий интересы игрока.