В РФС оценили шансы Писарского на пожизненное отстранение

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с нападающим Владимиром Писарским.

«Грозит ли Писарскому пожизненная дисквалификация? Не думаю, что должна идти речь о пожизненной дисквалификации. Комитет по этике изучит все обстоятельства, показания игрока, посмотрит транзакции по ставкам, к которым мы официально, в соответствии с законодательством о ставках, имеем доступ как общероссийская футбольная организация.

Правильнее, чтобы после принятия любого решения ситуацию комментировал руководитель комитета по этике.

Чем наказуемы поступки игрока? Общая рекомендация, в том числе международных регуляторов, в отношении ставок субъектов футбола – дисквалификация. Она является пожизненной в крайних случаях, когда игрок много раз ставит против своих команд, например, специально удаляясь. В таких случаях комитет по этике иногда пожизненно отстраняет от деятельности, связанной с футболом.

В случае с Писарским речь не идет о ставках самого игрока – это делал не футболист «Сочи». Здесь речь может идти только о косвенном участии в ставках, которое тоже запрещено. Пожизненной дисквалификации я тут не вижу, только на какой-то срок и только в том случае, если комитет по этике придет к соответствующим выводам», – сказал Митрофанов.