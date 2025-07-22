Забаненный Писарский тренируется с клубом Басты

Нападающий Владимир Писарский продолжает тренироваться, несмотря на дисквалификацию.
Игрок присоединился к медийному СКА, который курирует Баста. Писарский может выступать в Медиалиге, поскольку она не считается официальным соревнованием.
- Писарского подозревали в причастности к ставкам на матч со своим участием.
- Речь идет о первом стыке «Сочи» с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счeте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля.
- Ставки делал друг Владимира, которому форвард одолжил 4 миллиона рублей. В итоге Писарского отстранили на 4 года, 3 из которых – условно. Испытательный срок составит 2 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»