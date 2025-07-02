Писарский пошел в ответную юридическую атаку на РФС: «Перевод денег другу в долг – это не ставка»

Нападающий Владимир Писарский начал реагировать на обвинения в ставке на матч со своим участием.

Ранее агент Писарского, выступавшего с августа прошлого года за «Сочи», Алексей Бобырь подтвердил, что РФС проводит расследование против его клиента.

Футболиста подозревают в ставке на игру с его участием, сделанную через посредника. Речь идет о первом стыковом «Сочи» с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счeте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля.

Писарский принадлежит «Крыльям Советов».

«Писарский написал заявление в полицию на руководство букмекерской конторы.

Писарский просит проверить и действия должностных лиц РФС, проводивших служебное расследование. По версии Писарского, РФС и контора могли незаконно распространять друг другу его персональные данные.

Таким образом, руководству букмекерской компании может грозить уголовное дело по части 3 статьи 272.1 УК РФ (Незаконное распространение персональных данных). Эта статья предполагает собой лишение свободы до 6 лет», – написал источник.

«Мы считаем недопустимым незаконно передавать персональные данные граждан и то судилище, которое устроили Писарскому вне рамок закона и без каких бы то ни было доказательств его вины, что приводит к репутационным потерям футболиста и его незаконному преследованию.

Мы считаем неприемлемым публичное поведение генерального директора РФС Максима Митрофанова и его насмешки в отношении футболиста, равно как его оценки и давление на независимые юрисдикционные органы РФС, которое он, на наш взгляд, оказывает своими словами.

Перевод денег другу в долг – это не ставка.

Удаление – это не умышленное манипулирование результатом футбольного матча.

Вину человека нужно доказывать в рамках законного расследования с использованием допустимого правового инструментария, а не устраивать публичное аутодафе.

Будем бороться за правду и рассчитывать на справедливость», – написал представитель Писарского Антон Смирнов.