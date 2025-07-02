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  • Писарский пошел в ответную юридическую атаку на РФС: «Перевод денег другу в долг – это не ставка»

Писарский пошел в ответную юридическую атаку на РФС: «Перевод денег другу в долг – это не ставка»

2 июля, 20:15
10

Нападающий Владимир Писарский начал реагировать на обвинения в ставке на матч со своим участием.

  • Ранее агент Писарского, выступавшего с августа прошлого года за «Сочи», Алексей Бобырь подтвердил, что РФС проводит расследование против его клиента.
  • Футболиста подозревают в ставке на игру с его участием, сделанную через посредника. Речь идет о первом стыковом «Сочи» с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счeте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля.
  • Писарский принадлежит «Крыльям Советов».

«Писарский написал заявление в полицию на руководство букмекерской конторы.

Писарский просит проверить и действия должностных лиц РФС, проводивших служебное расследование. По версии Писарского, РФС и контора могли незаконно распространять друг другу его персональные данные.

Таким образом, руководству букмекерской компании может грозить уголовное дело по части 3 статьи 272.1 УК РФ (Незаконное распространение персональных данных). Эта статья предполагает собой лишение свободы до 6 лет», – написал источник.

«Мы считаем недопустимым незаконно передавать персональные данные граждан и то судилище, которое устроили Писарскому вне рамок закона и без каких бы то ни было доказательств его вины, что приводит к репутационным потерям футболиста и его незаконному преследованию.

Мы считаем неприемлемым публичное поведение генерального директора РФС Максима Митрофанова и его насмешки в отношении футболиста, равно как его оценки и давление на независимые юрисдикционные органы РФС, которое он, на наш взгляд, оказывает своими словами.

Перевод денег другу в долг – это не ставка.

Удаление – это не умышленное манипулирование результатом футбольного матча.

Вину человека нужно доказывать в рамках законного расследования с использованием допустимого правового инструментария, а не устраивать публичное аутодафе.

Будем бороться за правду и рассчитывать на справедливость», – написал представитель Писарского Антон Смирнов.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
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Комментарии (10)
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Интерес
1751478509
РФС и продавцам мыльных пузырей придётся объяснять слив персональных данных и публичные действия,повлёкшие негативные последствия для Писы.А вот ему,возможно,всё равно придётся отвечать ,если его регистрация у законопослушных жуликов действительно состоялась.На что он права не имел.В итоге,будут договариваться и "весь пар уйдёт в свисток"...
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да помойка, да позор
1751479127
очень интересная ситуация, очень, поверте я многое видел, ну очень интересная
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JIEGEHDA
1751479263
То есть если бы я поставил в том матче на удаление . То могли ещё кого то лишить лицензии игрока ? Ставки в таком матче на удаление конкретного игрока не существует. А удалять у нас могут и за меньшее. По поводу того что права и данные выскочили это уже реально плохо . А РФС себе яму копает.
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...уефан
1751480843
...ну, вот - начало нового сезона ставок! РФС - Писарский... На кого поставить?)...
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Тинез Розоп
1751481882
Сам виноват, спалился. Зачем бабками швырял после той игры?…
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Хулиганин
1751482296
Это какой-то ппц. Он дает денег, типо другу. Тот ставит на удаление в матче, в котром играет Писарский. Того удаляют. Ловкость рук и никакого мошенства. Мощно. Внушает.
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All44
1751495871
Все стороны отстранить от футбола, а букмекеров закрыть. И дело с концом.
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boris63
1751504336
В нашем футболе от спорта остался только хрен а все остальное шоу. И все из за того, что в футбольный огород запустили козла с деньгами в виде букмекеров. РФС повёлся на лёгкое бабло, теперь будет долго расхлебывать.
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Максим-Викторов-google
1751518149
А при чём тут Вендел на фото?
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