Агент: «Дело Писарского – заказ заинтересованных лиц»

Агент, юрист Антон Смирнов прокомментировал дело в отношении форварда Владимира Писарского.

Ранее агент Писарского, выступавшего с августа прошлого года за «Сочи», Алексей Бобырь подтвердил, что РФС проводит расследование против его клиента.

Футболиста подозревают в ставке на игру с его участием, сделанную через посредника. Речь идет о первом стыковом «Сочи» с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счeте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля.

Писарский принадлежит «Крыльям Советов».

«Дело по Владимиру Писарскому было инициировано по заказу заинтересованных лиц.

Эту информацию мне подтвердили... в РФС.

Глупец ли Писарский, что перевел деньги другу в день игры? Да.

Но является ли он виновным и преступником? Нет, не является. Так как нет ни одного доказательства его вины и так как он не делал того, в чем его обвиняют.

Не надо путать глупость с нарушением и преступлением», – написал представитель Писарского.