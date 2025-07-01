РФС – о результатах проверки Писарского на полиграфе: «Для нас это просто бумажка»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сказал, что организация не может опираться на результаты проверки на полиграфе, которые передал союзу нападающий Владимир Писарский.
– Правда ли, что Писарский прошел полиграф?
– Впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда футболист приходит с результатами полиграфа. Даже не знаю, какие вопросы были заданы. Его вызвали на дачу показаний, а он пришел с результатами своего полиграфа. Для нас это просто бумажка.
- Ранее агент нападающего Владимира Писарского, игравшего с августа прошлого года за «Сочи», Алексей Бобырь подтвердил, что РФС проводит расследование против его клиента.
- Игрока подозревают в ставке на игру с его участием. Речь идет о первом стыковом «Сочи» с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счeте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля.
Источник: «Матч ТВ»