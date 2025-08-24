Стало известно, за кого будет играть забаненный Писарский

Медийный СКА Басты официально объявил о трансфере нападающего Владимира Писарского.
Игрок будет выступать за ростовчан в Кубке лиги.
«Думаем, комментарии к этому трансферу излишни: соперники, которые играли против нас в товарищеских матчах, уже успели увидеть, на что способен Володя в деле. Уверены, в предстоящем сезоне наш новый нападающий станет одним из самых ярких игроков лиги!» – написал СКА.
- Ранее комитет РФС запретил игроку осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 4 года, из них 1 год реального запрета, и 3 года – условно. Для Писарского был установлен испытательный срок 2 года.
- 29-летний футболист перевел своему другу крупную сумму денег, на которую тот сделал ставки на стыковый матч «Сочи» – «Пари НН», в котором принимал участие форвард.
- Писарский вызывался в сборную России.
Источник: телеграм-канал СКА