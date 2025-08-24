Стало известно, за кого будет играть забаненный Писарский

Медийный СКА Басты официально объявил о трансфере нападающего Владимира Писарского.

Игрок будет выступать за ростовчан в Кубке лиги.

«Думаем, комментарии к этому трансферу излишни: соперники, которые играли против нас в товарищеских матчах, уже успели увидеть, на что способен Володя в деле. Уверены, в предстоящем сезоне наш новый нападающий станет одним из самых ярких игроков лиги!» – написал СКА.