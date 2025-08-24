Введите ваш ник на сайте
Стало известно, за кого будет играть забаненный Писарский

Сегодня, 15:30
5

Медийный СКА Басты официально объявил о трансфере нападающего Владимира Писарского.

Игрок будет выступать за ростовчан в Кубке лиги.

«Думаем, комментарии к этому трансферу излишни: соперники, которые играли против нас в товарищеских матчах, уже успели увидеть, на что способен Володя в деле. Уверены, в предстоящем сезоне наш новый нападающий станет одним из самых ярких игроков лиги!» – написал СКА.

  • Ранее комитет РФС запретил игроку осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 4 года, из них 1 год реального запрета, и 3 года – условно. Для Писарского был установлен испытательный срок 2 года.
  • 29-летний футболист перевел своему другу крупную сумму денег, на которую тот сделал ставки на стыковый матч «Сочи»«Пари НН», в котором принимал участие форвард.
  • Писарский вызывался в сборную России.

Источник: телеграм-канал СКА
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Писарский Владимир
ПалкоВводецъ007
1756039708
Будешь теперь на Басту горбатится, если другого ничего не умеешь. Гыгыгы
Burtaze
1756040456
Сочувствую, попал в неприятности..
subbotaspartak
1756046372
Лучше не ставьте на ихний СКА. И баста.
Plyash
1756048660
Таскал бы лучше , как раннее , колёса в шино-монтаже , больше толку было . А так отцовскую фамилию пришлось менять на отчимскую , но и это не спасло от криминала .
