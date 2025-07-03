Юрист Писарского доволен наказанием для игрока

Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы Владимира Писарского, считает успешным вердикт РФС в отношении игрока.

Нападающего «Сочи», права на которого принадлежат «Крыльям Советов», отстранили от любой футбольной деятельности на четыре года, три из которых – условно. Испытательный срок составит два года.

Сообщалось, что 29-летнему футболисту грозит пожизненная дисквалификация.

«Заседание Комитета РФС по этике закончилось. Решение принято.

Применили санкцию исключительно по ст. 18. Регламента РФС по этике (ставка) – 4 года отстранения от связанной с футбольной деятельности, из них 1 гол реального срока, 3 года условного, 2 года испытательный срок.

По обвинениям Департамента защиты игры РФС и Митрофанова в манипулировании Писарским результатом матча «Сочи» – «Пари НН» отказано, вина не доказана.

Расцениваю данное решение при сложившихся обстоятельствах, как успешное.

Писарский не удалялся специально и не манипулировал результатом матча, намеренно влияя на него!» – написал Смирнов в своем телеграм-канале.