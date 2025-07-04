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  • В РФС заявили о возможном увеличении срока дисквалификации Писарского

В РФС заявили о возможном увеличении срока дисквалификации Писарского

4 июля, 16:29
3

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал понять, что объявленное наказание для Владимира Писарского может быть не окончательным.

  • Сообщалось, что 29-летнему футболисту грозит пожизненная дисквалификация.
  • В итоге Писарского отстранили на 4 года, 3 из которых – условно. Испытательный срок составит 2 года.
  • Его подозревали в причастности к ставкам на матч со своим участием.
  • Речь идет о первом стыке «Сочи» с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счeте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля.
  • Ставки делал друг Владимира, которому форвард одолжил 4 миллиона рублей.

– Комитет по этике сделал все объективно. Они давали пресс-релиз, достаточно подробный, где объяснили свое решение. Мне кажется, ни у кого сомнений в объективности решения не возникает.

Учли, что футболист и раскаялся, и сотрудничал. Пошли навстречу. Вместо стандартного наказания в виде пяти лет принято достаточно справедливое решение.

Но еще предстоит рассмотреть вопрос относительно возбуждения или невозбуждения в КДК в части попытки противоправного влияния на результат матча.

– То есть КДК тоже рассмотрит?

Многие писали, что якобы было установлено отсутствие его вины. Это не так, это компетенция КДК. Собрав необходимые доказательства, мы будем рассматривать вопрос.

– При каком раскладе история с Писарским может отразиться на целостности следующего сезона РПЛ?

– В моем понимании и понимании всех юристов РФС в этой истории ни при каком.

– Как букмекерская компания смогла предоставить информацию о личных переводах Писарского?

– Не к нам вопрос. Мы задали вопрос футболисту, он сразу все подтвердил. Его товарищ тоже все рассказал.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Писарский Владимир Митрофанов Максим
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Комментарии (3)
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Бомж Зины
1751636312
Он же детдомовский, зачем вы его так???
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Бомж Зины
1751636498
Он болен...спасите его, а вы его губите...
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JIEGEHDA
1751636766
Писарский сам отрицает .а тут оказывается сразу признался . А как это доказать? Предоставить данные с БК нельзя но это сделали . Это раз . Второе Писарский дал денег в долг другу . Который захотел и поставил на удаление в том матче. И всё . А как доказать что Писарский попросил другая поставить бабки на удаление в том матче?
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