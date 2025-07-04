В РФС заявили о возможном увеличении срока дисквалификации Писарского

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал понять, что объявленное наказание для Владимира Писарского может быть не окончательным.

Сообщалось, что 29-летнему футболисту грозит пожизненная дисквалификация.

В итоге Писарского отстранили на 4 года, 3 из которых – условно. Испытательный срок составит 2 года.

Его подозревали в причастности к ставкам на матч со своим участием.

Речь идет о первом стыке «Сочи» с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счeте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля.

Ставки делал друг Владимира, которому форвард одолжил 4 миллиона рублей.

– Комитет по этике сделал все объективно. Они давали пресс-релиз, достаточно подробный, где объяснили свое решение. Мне кажется, ни у кого сомнений в объективности решения не возникает.

Учли, что футболист и раскаялся, и сотрудничал. Пошли навстречу. Вместо стандартного наказания в виде пяти лет принято достаточно справедливое решение.

Но еще предстоит рассмотреть вопрос относительно возбуждения или невозбуждения в КДК в части попытки противоправного влияния на результат матча.

– То есть КДК тоже рассмотрит?

– Многие писали, что якобы было установлено отсутствие его вины. Это не так, это компетенция КДК. Собрав необходимые доказательства, мы будем рассматривать вопрос.

– При каком раскладе история с Писарским может отразиться на целостности следующего сезона РПЛ?

– В моем понимании и понимании всех юристов РФС в этой истории ни при каком.

– Как букмекерская компания смогла предоставить информацию о личных переводах Писарского?

– Не к нам вопрос. Мы задали вопрос футболисту, он сразу все подтвердил. Его товарищ тоже все рассказал.