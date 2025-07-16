«Крылья Советов» расторгли контракт с замешанным в ставках Писарским, игрок не согласен

Нападающий Владимир Писарский официально остался без клуба. «Крылья Советов» расторгли контракт в одностороннем порядке.
«Крылья Советов» в одностороннем порядке расторгли трудовой договор с Владимиром Писарским на основании пункта 1) части 1 ст. 348.11 – спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев.
С приказом не согласны. Все дело в том, что запрет на осуществление связанной с футболом деятельности и дисквалификация – это две разные санкции согласно регламентирующим документам РФС», – написал Антон Смирнов, представитель Писарского.
- Писарского подозревали в причастности к ставкам на матч со своим участием.
- Речь идет о первом стыке «Сочи» с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счeте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля.
- Ставки делал друг Владимира, которому форвард одолжил 4 миллиона рублей. В итоге Писарского отстранили на 4 года, 3 из которых – условно. Испытательный срок составит 2 года.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова