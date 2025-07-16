«Крылья Советов» расторгли контракт с замешанным в ставках Писарским, игрок не согласен

Нападающий Владимир Писарский официально остался без клуба. «Крылья Советов» расторгли контракт в одностороннем порядке.

«Крылья Советов» в одностороннем порядке расторгли трудовой договор с Владимиром Писарским на основании пункта 1) части 1 ст. 348.11 – спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев.

С приказом не согласны. Все дело в том, что запрет на осуществление связанной с футболом деятельности и дисквалификация – это две разные санкции согласно регламентирующим документам РФС», – написал Антон Смирнов, представитель Писарского.