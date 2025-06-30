Губерниев отреагировал на скандал Писарского со ставками

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался про обвинения в адрес нападающего «Сочи» Владимира Писарского,

29-летнему футболисту грозит пожизненная дисквалификация.

Он мог быть причастен к ставке на матч со своим участием.

Речь идет о первом стыке «Сочи» с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счeте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля.

– Есть практика правоприменительная. Есть регламент. Нужно жить и действовать по закону.

Если докажут, а в регламенте есть пункт о дисквалификации, значит нужно наказывать.

– Не кажется вам, что скандалы в российском футболе становятся систематическими?

– Какие скандалы? Не думаю, что футбольных скандалов больше, чем любых других. Докажут, значит нужно наказывать.