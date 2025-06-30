Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Губерниев отреагировал на скандал Писарского со ставками

Вчера, 22:44
2

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался про обвинения в адрес нападающего «Сочи» Владимира Писарского,

  • 29-летнему футболисту грозит пожизненная дисквалификация.
  • Он мог быть причастен к ставке на матч со своим участием.
  • Речь идет о первом стыке «Сочи» с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счeте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля.

– Есть практика правоприменительная. Есть регламент. Нужно жить и действовать по закону.

Если докажут, а в регламенте есть пункт о дисквалификации, значит нужно наказывать.

– Не кажется вам, что скандалы в российском футболе становятся систематическими?

– Какие скандалы? Не думаю, что футбольных скандалов больше, чем любых других. Докажут, значит нужно наказывать.

Еще по теме:
Губерниев прокомментировал переход Тикнизяна в «Црвену Звезду» 3
Губерниев прокомментировал ситуацию в «Торпедо» 5
Губерниев: «Промес после освобождения будет той мессией, которая поможет российскому футболу» 8
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Писарский Владимир Губерниев Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
спартак параша
1751313776
Экспертище подкатило, профессор всех видов спорта, знайка-зазнайка всего и вся, мастер по отправке в черный список
Ответить
Интерес
1751315251
Спляши лучше ещё раз "танец безумного орангутанга".
Ответить
Главные новости
Файзуллаев отдал автомобиль, подаренный президентом Узбекистана
00:17
1
Клубный ЧМ. «Интер» вылетел от «Флуминенсе»
00:02
7
ВидеоСафонов показал поездку на беспилотном такси в США
Вчера, 23:36
4
В «Динамо» прокомментировали санкции против Карраскаля
Вчера, 23:11
1
Губерниев отреагировал на скандал Писарского со ставками
Вчера, 22:44
2
Карпин одним словом описал группу «Динамо» в Пути РПЛ FONBET Кубка России
Вчера, 22:33
6
Кордоба назвал самого сложного соперника в прошедшем сезоне РПЛ
Вчера, 22:22
2
Барко надеется покинуть «Спартак»: известна причина
Вчера, 21:57
21
Карпин прокомментировал крупную победу «Динамо» над ОФК
Вчера, 21:47
1
«Зенит» активировал опцию выкупа полузащитника сборной Бразилии
Вчера, 21:21
5
Все новости
Все новости
Два клуба РПЛ заинтересованы в аренде вингера «Спартака»
Вчера, 23:46
1
Батраков: «Не понимаю, с чего мне зазвездиться?»
Вчера, 23:23
1
«Балтика» объявила об уходе четырех футболистов
Вчера, 22:55
2
Кордоба назвал самого сложного соперника в прошедшем сезоне РПЛ
Вчера, 22:22
2
Челестини высказался об интересе «Фенербахче» к Кисляку
Вчера, 22:10
3
Барко надеется покинуть «Спартак»: известна причина
Вчера, 21:57
21
Карпин прокомментировал крупную победу «Динамо» над ОФК
Вчера, 21:47
1
Батраков объяснил, почему назвал кота в честь Руни
Вчера, 21:35
1
«Зенит» активировал опцию выкупа полузащитника сборной Бразилии
Вчера, 21:21
5
Пономарев – о бывшем игроке ЦСКА: «Дeбил из дебилов»
Вчера, 21:09
5
Товарищеский матч. «Динамо» разгромило сербский ОФК – 4:0
Вчера, 21:00
1
«Краснодар» продал вратаря в Первую лигу
Вчера, 20:47
1
«Рубин» согласился платить Даку зарплату, которую он требовал у «Зенита»
Вчера, 20:29
2
Тренер «Акрона» расстроен отсутствием наград у Дзюбы за сезон РПЛ: «Вклад Артема в развитие футбола должен быть оценен»
Вчера, 20:14
1
Потенциальный новичок «Краснодара» получил визу для вылета в Россию
Вчера, 20:00
1
ВидеоДебютный гол Осипенко за «Динамо»
Вчера, 19:40
Карпин сказал, какие игроки нужны «Динамо»
Вчера, 19:19
2
⚡️ Еще одному клубу грозит исключение из РПЛ
Вчера, 19:00
32
Тимощук ответил, пошла ли на пользу российскому футболу смена чемпиона
Вчера, 18:50
2
Батраков раскрыл свою будущую машину
Вчера, 18:35
5
В «Динамо» анонсировали трансфер нападающего
Вчера, 18:18
3
Черчесов прокомментировал снятие трансферного бана с «Локомотива»
Вчера, 18:00
«Зенит» попросил Жерсона убедить еще одного игрока «Фламенго» перейти в петербургский клуб
Вчера, 17:50
8
Батраков встал на защиту Соболева
Вчера, 17:40
1
В тренерский штаб ЦСКА вошли специалисты, связанные со «Спартаком» и Роналду
Вчера, 17:31
7
Новые данные о скандале Писарского со ставками
Вчера, 17:17
5
Еще один европейский клуб предложил нейтральную арену для команд из России
Вчера, 16:54
Ташуев рассказал, чем занимается после увольнения из «Ахмата»
Вчера, 16:46
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 