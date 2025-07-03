Агент Писарского намекнул, что ему и игроку угрожает опасность: «Но молчать не будем»

Представитель нападающего Владимира Писарского Антон Смирнов сомневается в своей безопасности.

Ранее агент Писарского, выступавшего с августа прошлого года за «Сочи», Алексей Бобырь подтвердил, что РФС проводит расследование против его клиента.

Футболиста подозревают в ставке на игру с его участием, сделанную через посредника. Речь идет о первом стыковом «Сочи» с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счeте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля.

Писарский принадлежит «Крыльям Советов».

«С учeтом того, против кого мы пошли за доказыванием справедливости и правды, могут произойти разные события в отношении и меня, и Писарского.

Просто имейте это в виду на случай чего.

Но молчать мы не можем и не будем. Потому что творящееся является беспределом», – написал Смирнов.