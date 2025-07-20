Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Писарский – о причинах неудач: «Болезнь родного человека, суды, ДТП, панические атаки»

Писарский – о причинах неудач: «Болезнь родного человека, суды, ДТП, панические атаки»

Сегодня, 16:10
5

Бывший нападающий «Крыльев Советов» и «Сочи» Владимир Писарский обратился к болельщикам этих команд после дисквалификации.

«Многие начитаны, наслышаны и в курсе той ситуации, в которой я оказался. Наверное, добавлять что-то или комментировать смысла нет, так как мой представитель Антон Смирнов рассказал все детально, как было на самом деле. Пытался донести правду до окружающих, до тех людей, которые реально хотели разобраться в этом. Надеюсь, у него это получилось.

В первую очередь хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает меня в этой ситуации. Огромное вам спасибо. Мне очень приятно. Это дает силы идти дальше и не опускать руки.

Также хотелось бы попрощаться с болельщиками, так как «Сочи» не продлил контракт со мной, а «Крылья Советов» расторгли контракт. Поэтому хотел попрощаться с болельщиками, поблагодарить их за теплый прием и поддержку. Какие бы моменты ни были, и в горе и в радости, кто-то поддерживал, кто-то нет – всем за это спасибо.

Наверное, я не оправдал ваши ожидания, я это понимаю. Но на то были причины: болезнь родного человека, суды, ДТП, панические атаки. Много нюансов, к сожалению, о которых никто не знает. Не хочу на это скидывать, но любой адекватный человек поймет, что это очень сильно влияет на твое состояние, как физическое, так и ментальное.

Но это футбол, это жизнь. Бывают белые и черные полосы. Несмотря на это, я честен перед собой. Я знаю, что пытался максимально помочь командам – что «Крыльям», что «Сочи». Я отдавался на тренировках по максимуму, не жалел себя. Не дадут соврать ни Игорь Витальевич [Осинькин], ни Роберт Морено. Я пахал как мог, но, бывает, в жизни что-то получается, а что-то не получается.

Подытожить могу тем, что буду принимать всю эту ситуацию, идти дальше. Я знаю, как я умею играть в футбол, знаю, на что я способен – к сожалению, в последнее время не получалось это показать. Но я уверен, что эта ситуация сделает меня сильнее, я вернусь и буду доказывать, что могу хорошо играть и радовать болельщиков», – сказал Писарский в обращении, опубликованном в телеграм-канале юриста Антона Смирнова.

  • 3 июля нападающий был отстранен от футбола на 4 года, три из которых – условно из-за перевода другу крупной суммы в долг. Нападающий был осведомлен, что приятель взял у него деньги для ставок на стыковой матч «Сочи» – «Пари НН», в котором сыграл Писарский. Косвенное участие в процессе ставок запрещено по регламенту.
  • После отстранения «Крылья Советов» расторгли контракт с Писарским в одностороннем порядке.
  • 29-летний футболист большую часть прошлого сезона провел на правах аренды в «Сочи». Всего провел за команду 30 матчей, забил 6 голов, сделал 5 ассистов.

Еще по теме:
Астролог связала проблемы Писарского со сменой фамилии: «Сатурн за это карает!» 6
«Крылья Советов» расторгли контракт с замешанным в ставках Писарским, игрок не согласен 1
В РФС заявили о возможном увеличении срока дисквалификации Писарского 1
Источник: телеграм-канал «Честность – не порок»
Россия. Премьер-лига Писарский Владимир
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1753017579
кому вообще нужны эти оправдания, если про тебя уже все забыли и даже не вспомнят, что такой футболист вообще был? последняя цена 700 тыщ. как у нонэйма. всплывёт через год где-нибудь во второй лиге, группа 4, и на этом всё.
Ответить
Интерес
1753017773
Все виноваты в происшедшим,а он только "не оправдал ожиданий".
Ответить
CSKA winner
1753019437
Кхе ! На каждую атаку , в том числе и паническую , должна быть проведена контратака .
Ответить
САДЫЧОК
1753022012
Позорище ты Писарский! Вон из футбола!
Ответить
subbotaspartak
1753023565
Папину фамилию поменял... Пропал...
Ответить
Главные новости
СпецпроектРоссийский футбол вернулся! Вспомните команды РПЛ по расстановке
15
Сперцян высказался об интересе «Жироны» и «ПСЖ»
19:23
1
Генич объяснил, почему не считает провальным судейство Казарцева в матче «Спартак» – «Динамо Мх»
19:14
3
Видео«Ростов» повел в счете в матче с «Зенитом» после ошибки Латышонка
18:58
10
Червиченко оценил дебют Заболотного за «Спартак»
18:46
1
Мусаев анонсировал новый трансфер «Краснодара»
18:30
1
Стали известны требования Винисиуса по зарплате для нового контракта с «Реалом»
18:15
Аршавин отреагировал на отсутствие Гонду в стартовом составе «Зенита»
17:59
3
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Пари НН» в Казани
17:25
17
Червиченко: «Казарцев всегда отличался дебиловатым судейством»
17:15
8
Все новости
Все новости
Тренер «Пари НН» назвал фантастической игру своей команды после разгрома от «Краснодара»
18:55
2
Мусаев анонсировал новый трансфер «Краснодара»
18:30
1
Аршавин отреагировал на отсутствие Гонду в стартовом составе «Зенита»
17:59
3
Видео«Зенит» анонсировал «сезонную кампанию» перед матчем 1-го тура
17:43
7
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Пари НН» в Казани
17:25
17
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
17:24
1
Червиченко: «Казарцев всегда отличался дебиловатым судейством»
17:15
8
Кержаков рассказал о мотивации «Зенита» бороться за чемпионство в новом сезоне
17:08
Гендиректор махачкалинского «Динамо» оценил спорные моменты матча со «Спартаком»
16:58
1
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Ростов»: 20 июля
16:51
6
Подробности предложения «Метца» по Баринову
16:39
2
Умяров порассуждал о конкуренции «Спартака» с «Зенитом» в новом сезоне
16:24
1
Писарский – о причинах неудач: «Болезнь родного человека, суды, ДТП, панические атаки»
16:10
5
Аззи не согласился со своим удалением в матче со «Спартаком»
15:55
12
У двух команд РПЛ и клуба Первой лиги возникли проблемы с перелетами после матчей 1-го тура
15:39
1
Лапочкин прокомментировал работу Казарцева в матче «Спартак» – «Динамо Мх»
15:10
4
«Крылья» заинтересовались игроком «Фламенго»
14:54
Кержаков объяснил, почему решил продолжить карьеру
14:43
4
Защитник «Спартака» отказался критиковать судей после матча с махачкалинским «Динамо»
14:32
1
Стали известны стартовые составы на матч «Пари НН» – «Краснодар»: 20 июля
14:25
7
Экс-тренер «Динамо» предложил включить два клуба из Беларуси в РПЛ
14:18
4
Защитник «Динамо Мх» оценил решения Казарцева по отмене голов «Спартака»
14:03
6
Абаскаль сказал, чего желает «Спартаку» в новом сезоне
13:53
2
Мостовой оценил судейство в матче «Спартак» – «Динамо Мх»
13:42
17
Три игрока «Зенита» не заявлены на сезон
13:30
10
В «Динамо» назвали цель клуба на сезон-2025/26
13:15
9
Умяров недоволен игрой «Спартака» в матче с «Динамо Мх»
12:51
15
Дюков высказался о будущем Дзюбы после игровой карьеры
12:34
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 