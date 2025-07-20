Писарский – о причинах неудач: «Болезнь родного человека, суды, ДТП, панические атаки»

Бывший нападающий «Крыльев Советов» и «Сочи» Владимир Писарский обратился к болельщикам этих команд после дисквалификации.

«Многие начитаны, наслышаны и в курсе той ситуации, в которой я оказался. Наверное, добавлять что-то или комментировать смысла нет, так как мой представитель Антон Смирнов рассказал все детально, как было на самом деле. Пытался донести правду до окружающих, до тех людей, которые реально хотели разобраться в этом. Надеюсь, у него это получилось.

В первую очередь хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает меня в этой ситуации. Огромное вам спасибо. Мне очень приятно. Это дает силы идти дальше и не опускать руки.

Также хотелось бы попрощаться с болельщиками, так как «Сочи» не продлил контракт со мной, а «Крылья Советов» расторгли контракт. Поэтому хотел попрощаться с болельщиками, поблагодарить их за теплый прием и поддержку. Какие бы моменты ни были, и в горе и в радости, кто-то поддерживал, кто-то нет – всем за это спасибо.

Наверное, я не оправдал ваши ожидания, я это понимаю. Но на то были причины: болезнь родного человека, суды, ДТП, панические атаки. Много нюансов, к сожалению, о которых никто не знает. Не хочу на это скидывать, но любой адекватный человек поймет, что это очень сильно влияет на твое состояние, как физическое, так и ментальное.

Но это футбол, это жизнь. Бывают белые и черные полосы. Несмотря на это, я честен перед собой. Я знаю, что пытался максимально помочь командам – что «Крыльям», что «Сочи». Я отдавался на тренировках по максимуму, не жалел себя. Не дадут соврать ни Игорь Витальевич [Осинькин], ни Роберт Морено. Я пахал как мог, но, бывает, в жизни что-то получается, а что-то не получается.

Подытожить могу тем, что буду принимать всю эту ситуацию, идти дальше. Я знаю, как я умею играть в футбол, знаю, на что я способен – к сожалению, в последнее время не получалось это показать. Но я уверен, что эта ситуация сделает меня сильнее, я вернусь и буду доказывать, что могу хорошо играть и радовать болельщиков», – сказал Писарский в обращении, опубликованном в телеграм-канале юриста Антона Смирнова.