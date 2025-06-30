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Новые данные о скандале Писарского со ставками

Сегодня, 17:17
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Нападающий «Сочи» Владимир Писарский прошел проверку на полиграфе в связи с обвинениями в игре на ставках и манипулировании результатом матча.

  • 29-летнему футболисту грозит пожизненная дисквалификация.
  • Он мог быть причастен к ставке на матч со своим участием.
  • Речь идет о первом стыке «Сочи» с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счeте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля.

Полиграф показал, что форвард «Сочи» лично не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды.

Что касается друга Писарского, то он взял в долг у Владимира 4 миллиона рублей и сделал 14 ставок на матч сочинцев с «Пари НН».

«По словам Писарского, он согласился дать денег своему другу, но даже не обсуждал с ним хоть какое-то влияние на результат. Показания Писарского подтверждает и независимый полиграф.

Первые ставки друг Писарского делал на проход «Пари НН» и на то, что «Пари НН» не проиграет в первом матче больше чем в один мяч.

Уже после удаления Писарского, а также в конце матча при счeте 1-1, он сделал несколько ставок на победу «Пари НН». В итоге в конце игры нижегородский клуб забил, и эти ставки сыграли.

Однако букмекерская контора отказалась выплачивать деньги. Они сказали ему, что пробили его переводы и выяснили, что деньги ему переводил Писарский.

После этого букмекеры предложили другу отказаться от выигрыша (речь шла примерно о 8 миллионах рублей) или в противном случае грозились сообщить в клуб и РФС.

Так как он был уверен, что совершенно прав в ситуации, отказываться от выигрыша он не стал», – сообщил источник.

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Источник: Sport Baza
Россия. Премьер-лига Сочи Писарский Владимир
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Комментарии (1)
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Desma
1751295471
Сценарий для Писарского даже на комедию не тянет. Можно подумать, что Вова давал деньги другу на безвозмездной основе. Ясный перец, что с этого поимел......
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