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    Сычевой: «С Марином будет разговор на повышенных тонах»

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой недоволен, что его партнер Джимии Марин трогал и так летевший в ворота мяч во время матча 15-го тура РПЛ против «Факела» (4:1). Это лишило Сычевого авторства.

    «Будем разговаривать с ним. На повышенных [тонах], естественно», – сказал Сычевой, который не стал праздновать гол с командой.

    • Сычевой мог бы выйти на чистое 1-е место в списке бомбардиров РПЛ.
    • Марин – летний новичок «Оренбурга».
    • Команда идет в РПЛ 8-й.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7512

      BarStep 12 минут назад

      Плохой звоночек..
      Для сохранения микроклимата в команде,
      Вову надо сажать на банку..

      1
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      ...
      Рейтинг: +8050

      vladik12 > BarStep 3 минуты назад

      Марцел разберется.

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