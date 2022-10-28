Сычевой: «С Марином будет разговор на повышенных тонах»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой недоволен, что его партнер Джимии Марин трогал и так летевший в ворота мяч во время матча 15-го тура РПЛ против «Факела» (4:1). Это лишило Сычевого авторства.

«Будем разговаривать с ним. На повышенных [тонах], естественно», – сказал Сычевой, который не стал праздновать гол с командой.