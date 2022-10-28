Сычевой: «С Марином будет разговор на повышенных тонах»

Плохой звоночек..
Для сохранения микроклимата в команде,
Вову надо сажать на банку..
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой недоволен, что его партнер Джимии Марин трогал и так летевший в ворота мяч во время матча 15-го тура РПЛ против «Факела» (4:1). Это лишило Сычевого авторства.
«Будем разговаривать с ним. На повышенных [тонах], естественно», – сказал Сычевой, который не стал праздновать гол с командой.
- Сычевой мог бы выйти на чистое 1-е место в списке бомбардиров РПЛ.
- Марин – летний новичок «Оренбурга».
- Команда идет в РПЛ 8-й.