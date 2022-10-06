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    Полузащитник «Оренбурга» Марин: «Буду сражаться до последней минуты, чтобы попасть на ЧМ-2022»

    Хавбек «Оренбурга» Джимми Марин рассказал о своем стремлении войти в заявку сборной Коста-Рики на предстоящий чемпионат мира.

    – Коста-Рика через пару месяцев выступит на чемпионате мира в Катаре. Увидим ли мы вас на турнире?

    – Каждый футболист мечтает сыграть на чемпионате мира. Я не исключение. Я стараюсь делать всe хорошо, чтобы выйти на высокий уровень.

    К сожалению, от меня мало что зависит – решение будет принимать главный тренер сборной. Но я буду сражаться до последней минуты, чтобы попасть в финальный список игроков.

    – Но вы с ноября прошлого года не вызываетесь в сборную. В чeм причина?

    – Я не знаю, мы никогда не обсуждали эту тему. Меня просто нет в списке – и всe. Но я сделаю всe, чтобы там оказаться.

    А если не попаду, то буду поддерживать своих товарищей и всех, кто поедет на чемпионат мира.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Соперники Коста-Рики на групповом этапе – Испания, Германия, Япония.

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    Источник: Metaratings

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    06.10.2022 23:40
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