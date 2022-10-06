Полузащитник «Оренбурга» Марин: «Буду сражаться до последней минуты, чтобы попасть на ЧМ-2022»

Хавбек «Оренбурга» Джимми Марин рассказал о своем стремлении войти в заявку сборной Коста-Рики на предстоящий чемпионат мира.

– Коста-Рика через пару месяцев выступит на чемпионате мира в Катаре. Увидим ли мы вас на турнире?

– Каждый футболист мечтает сыграть на чемпионате мира. Я не исключение. Я стараюсь делать всe хорошо, чтобы выйти на высокий уровень.

К сожалению, от меня мало что зависит – решение будет принимать главный тренер сборной. Но я буду сражаться до последней минуты, чтобы попасть в финальный список игроков.

– Но вы с ноября прошлого года не вызываетесь в сборную. В чeм причина?

– Я не знаю, мы никогда не обсуждали эту тему. Меня просто нет в списке – и всe. Но я сделаю всe, чтобы там оказаться.

А если не попаду, то буду поддерживать своих товарищей и всех, кто поедет на чемпионат мира.