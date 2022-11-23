Игрок «Оренбурга» Марин: «Слышал, что Россия – невероятно холодная страна, в которой любят водку»

Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин поделился впечатлениями от жизни в России.

«Какие стереотипы о России слышал? Только один: Россия – невероятно холодная страна, в которой любят водку.

Как мне в России на самом деле? Безумно хорошо. Я всем доволен в России, счастлив тут. С первого дня чувствую себя здесь как дома. Мне нравятся Россия и Оренбург. Но тут безумно холодно! В Коста-Рике мы не привыкли к такому. Там вообще нет снега. В Израиле тоже. Там, как и дома, покупал только одежду для пляжа! А тут пришлось впервые в жизни закупиться тeплой одеждой. Ничего, уже привык к русским морозам», – сказал Марин.

Игрок перешел в «Оренбург» летом из коста-риканского «Депортиво Саприсса».

В сезоне РПЛ у Марина 13 матчей, 6 голов, 3 ассиста.

25-летний игрок стоит 1 миллион евро.

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