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    Игрок «Оренбурга» Марин: «Слышал, что Россия – невероятно холодная страна, в которой любят водку»

    Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин поделился впечатлениями от жизни в России.

    «Какие стереотипы о России слышал? Только один: Россия – невероятно холодная страна, в которой любят водку.

    Как мне в России на самом деле? Безумно хорошо. Я всем доволен в России, счастлив тут. С первого дня чувствую себя здесь как дома. Мне нравятся Россия и Оренбург. Но тут безумно холодно! В Коста-Рике мы не привыкли к такому. Там вообще нет снега. В Израиле тоже. Там, как и дома, покупал только одежду для пляжа! А тут пришлось впервые в жизни закупиться тeплой одеждой. Ничего, уже привык к русским морозам», – сказал Марин.

    • Игрок перешел в «Оренбург» летом из коста-риканского «Депортиво Саприсса».
    • В сезоне РПЛ у Марина 13 матчей, 6 голов, 3 ассиста.
    • 25-летний игрок стоит 1 миллион евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25903

      vladimir-7 21 минуту назад

      А ты, попробуй русской водочки с салом, огурчиками, потом за уши не оттянешь и
      не надо жить слухами, надо пробовать и будет достоверное собственное мнение.

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      Рейтинг: +10796

      R_a_i_n 32 минуты назад

      Стереотип про водку западом и выдуман. А сами алкаши те ещё!

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      Рейтинг: +3297

      acor94 47 минут назад

      Милёк, морозы ещё даже не начались))

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