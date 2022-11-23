Игрок «Оренбурга» Марин: «Слышал, что Россия – невероятно холодная страна, в которой любят водку»

А ты, попробуй русской водочки с салом, огурчиками, потом за уши не оттянешь и
не надо жить слухами, надо пробовать и будет достоверное собственное мнение.
Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин поделился впечатлениями от жизни в России.
«Какие стереотипы о России слышал? Только один: Россия – невероятно холодная страна, в которой любят водку.
Как мне в России на самом деле? Безумно хорошо. Я всем доволен в России, счастлив тут. С первого дня чувствую себя здесь как дома. Мне нравятся Россия и Оренбург. Но тут безумно холодно! В Коста-Рике мы не привыкли к такому. Там вообще нет снега. В Израиле тоже. Там, как и дома, покупал только одежду для пляжа! А тут пришлось впервые в жизни закупиться тeплой одеждой. Ничего, уже привык к русским морозам», – сказал Марин.
- Игрок перешел в «Оренбург» летом из коста-риканского «Депортиво Саприсса».
- В сезоне РПЛ у Марина 13 матчей, 6 голов, 3 ассиста.
- 25-летний игрок стоит 1 миллион евро.
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира